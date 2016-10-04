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BBC Türkçe

'Yaklaşık 385 milyon çocuk sefalet içinde yaşıyor'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yaklaşık beşte birinin sefalet içinde yaşadığını açıkladı. Bu durum yaklaşık 385 milyon çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimlerini zorlaştırıyor.

04 Ekim 2016 16:14

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Dünya Bankası, gelişmekte olan ülkelerdeki çocukların yüzde 20'sinin sefalet içinde yaşadığını açıkladı.

UNICEF ve Dünya Bankası, 385 milyona yakın çocuğun günde yaklaşık 2 dolardan az parayla geçindiğini bildirdi.

İki kurum da, Sahra Çölü'nün altındaki Afrika ülkelerinde yaşayan çocukların yarısının, Güney Asya'daki çocukların da yüzde 30'dan fazlasının sefalet içinde yaşadığına dikkat çekti.

UNICEF ve Dünya Bankası, hükümetlere yoksul milyonlarca çocuğa yardım çabalarını arttırma çağrısında bulundu.

UNICEF Başkanı Anthony Lake, "Yoksulluk çocukları daha çok etkiliyor, onların fiziksel ve zihinsel gelişimini engelliyor. Bu nedenle özellikle daha küçük yaştaki çocuklar, yoksulluktan en kötü etkilenen grup" dedi.

Birleşmiş Milletler de 2030 yılına kadar sefaleti önlemeyi hedefliyor.

Örgütün 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinden bazıları şunlar:

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