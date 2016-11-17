Yaklaşık 300 yıllık dışkının sahibi tespit edildi

Danimarka'da bir müzede bulunan şişenin içindeki dışkının 17'nci yüzyılda yaşayan bir piskoposa ait olduğu tespit edildi.

Kırık bir şişenin içinde bulunan dışkı üzerinde yapılan çalışmalar, Danimarka'nın Aalborg şehrinde yaşayan Piskopos Jens Bircherod'a işaret ediyor.

1937 yılında piskoposun evinde yapılan arkeolojik kazı sonucu bulunan şişe, Aarhus şehrindeki Moesgaard Müzesi'nin deposunda yer alıyordu.

Şişeye Danimarkalıların 15'inci ve 17'nci yüzyılda şehre göçünü araştıran iki araştırmacı Jette Linaa ve Christian Vraengmose rastladı.

Dışkıda bulunan incir, üzüm, biber ve esmer buğday, 17'nci yüzyılda o bölgede yaşayan insanların yemek kültürüne uyuyor.