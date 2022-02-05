Yaklaşık 30 dakika yayında kaldı: Bloomberg, yanlışlıkla 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini' yazdı

T24 Dış Haberler

Bloomberg, yanlışlıkla 'Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiğini' belirten bir başlık yayınladı.

Finans medyasının önde gelen kurumlarından Bloomberg'in sitesinde TSİ cumartesi gününün ilk saatlerinde 'Canlı: Rusya, Ukrayna'yı işgal etti' başlığı görüldü.

Sayfanın ekran görüntüsünü Twitter'da paylaşanlardan Rus analist Olga Lautman, başlığın 30 dakika kadar yayında kaldığını belirtti. Başlığa tıklayanların bir hata sayfasına yönlendirildiği bildirildi.

Olayla ilgili bir özür yayımlayan Bloomberg, "Birçok farklı senaryo için başlıklar hazırlıyoruz ve bu başlıklardan biri doğu zamanı ile 16.00'da kasıtsız olarak yayımlandı. Hatadan derin pişmanlık duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Bloomberg, konuyla ilgili bir inceleme de başlattıklarını belirtti.

Kremlin'den açıklama

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Bloomberg'in yanlışlık yayımladığı başlığın Batı ile Rusya arasındaki gerilimin ne kadar "tehlikeli" olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Peskov, "Bu bir provokasyon bile sayılmaz, abartmaya gerek yok" derken ajansın bir özür yayımladığına da dikkat çekti.

Kremlin Sözcüsü, "Ancak bu durum Washington, Avrupa başkentleri ve Londra'dan düzenli olarak duyduğumuz açıklamaların tetiklediği yüksek tansiyonun ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Sınırlarımızın yakınlarına asker yerleştirilmesi ve Ukrayna'ya silah pompalanması bu gerilime yol açtı. Böyle bir gerilimde herhangi bir kıvılcım tehlike teşkil eder" dedi.

Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmasının ardından Batı ülkeleri Moskova'nın bir işgale hazırlandığını savunuyor. ABD, geçen günlerde Doğu Avrupa'ya 3 bin asker göndereceğini açıkladı.

Moskova, Ukrayna'yı işgale hazırlandığı iddialarını reddediyor.