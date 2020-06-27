Yaklaşık 2.5 milyon üniversite adayının girdiği YKS maratonun ilk oturumu TYT sona erdi

Bugün yaklaşık 2.5 milyon üniversite adayı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Sınavın ikinci oturumu AYT ve üçüncü oturumu YDT yarın (28 Haziran'da) gerçekleştirilecek. Sınav günleri sokaklarda ve ulaşımda yoğunluğu engellemek için Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağı 15.00'da sona erecek

İki gün sürecek YKS maratonu bugün başladı. Bugün saat 10.15'te başlayan YKS birinci oturum (TYT) saat 13.00'da sone erdi. İkinci oturum (AYT) 28 Haziran 2020 Pazar günü saat 10.15'te başlayıp 13.15'de tamamlanacak ve üçüncü oturum (YDT) 28 Haziran 2020 Pazar günü 15.45'te başlayıp 17.45'de tamamlanacak.

TIKLAYIN - YKS'de sosyal mesafe tedbirleri yok sayıldı

ÖSYM Başkanı: Birinci oturum sorunsuz şekilde tamamlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün sınavın ardından yaptığı açıklamada, "YKS 2020'nin birinci oturumu olan TYT tüm sınav merkezlerimizde sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Böyle büyük bir sınavın ilk aşamasını tüm paydaşlarımızla birlikte başarılı bir şekilde tamamlamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ederim." dedi.

İstanbul Valisi, Yerlikaya'dan sessizlik uyarısı

Sınav sırasında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda sınav saatleri için sessizlik uyarısında bulundu. Yerlikaya, "yks2020" etiketiyle yayınladığı mesajında "Sevgili İstanbullular, Lütfen Sessizlik" ifadelerini kullandı.

Sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı, YKS sınavı boyunca toplu taşımada ve sokaklarda yoğunluk olmaması sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı. Bakanlığın yaptığı açıklama şu şekilde: “27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.”

Baraj puan geri çekildi

Yükseköğretim Kurulunca alınan karar gereği, TYT'de geçen yıl verilen 135 dakikalık süre, yalnızca bu yıl için 30 dakika daha ilave edilerek 165 dakikaya çıkarıldı. Ayrıca merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı da bu yıl ile sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekildi. 2020-YKS’de adaylar yüz yüze eğitim gördükleri konulardan sorumlu olacaklar, 12.sınıfın ikinci dönem konularından soru sorulmayacak.

Hangi önlemler alındı?

Sınav binalarının/okulların sınavdan önce detaylı temizliği yapılacak ve dezenfekte edilecek. YKS’nin her oturumunda, koronavirüs önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtılacak. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla birlikte lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler maske ve/veya siperlikleri ile de gelebilecek. Bilim Kurulu’nun önerisi doğrultusunda adaylar sınav salonuna

geçip sırasına oturduktan sonra isterlerse sınav süresince maskelerini çıkarabilecek ancak görevliler maskelerini çıkarmayacak. Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar sınav binalarına

girişte ve sınav bitiminde binadan çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek. Okul bahçeleri önünde kümelenmenin önlenmesi için ailelerin çocuklarını bıraktıktan sonra beklememeleri önem arz ediyor. Covid-19 durumu olan adaylar hazırlanan yedek binalarda ayrı salonlarda sınava alınacak.

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5 ilde ulaşım ücretsiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), YKS dolayısıyla toplu ulaşımın, öğrenci ve sınav görevlileri için ücretsiz olacağını bildirdi. Cumartesi günkü normal seferlere ek 186 araçla 428 sefer, pazar günü de mevcut seferlere ek 267 araçla 739 sefer daha yapılacak. Ankara, Gaziantep, Diyarbakır ve Düzce’de de hafta sonu öğrenci ve görevlilere de ulaşım ücretsiz.



