"Yaklaşık 150 lisanslı futbolcu var ama tesis yok!"

Şırnak’ın İdil ilçesinde amatör kümede mücadele eden İdil 1937 Spor Kulübü, tesis için destek bekliyor. İdil’de bu zamana kadar herhangi bir spor tesisi yapılamadığından şikâyetçi olan İdil 1937 Spor Kulübü Antrenörü Delil Arslan, konuyu birçok yetkiliye bildirdiklerini fakat olumlu bir sonuç alamadıklarını söylüyor. Yaklaşık 150 lisanslı oyuncuları olduğunu ancak 100 bin nüfuslu bir ilçede spor tesisinin olmadığını belirten Arslan, “Çok şey istemiyoruz, sadece bir spor tesisi istiyoruz” diyor.

"Ya sesimizi duyuramadık ya sesimizi duymak istemediler"

Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, İdil’deki spor geçmişinin çok eskilere dayandığını belirten Demir, spor tesisi için Şırnak Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürlüğü’ne başvurduklarını fakat kendilerine, "Bizim yapabileceğimiz bir şey yok" cevabını aldıklarını söyledi ve ekledi:

“İdil ilçe olduğu tarihten beri bir toprak sahamız var ve oyuncular hep bu toprak sahada oyun oynuyor. 2013 – 2014 yılında girişimlerimiz sonucunda 22 bin metre kare arsamız stat yapılsın diye Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’ne tahsis edildi. Ama tüm girişimlerimize rağmen olumlu bir sonuç alamadık. Şırnak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Lokman Ekinci’ye taleplerimizi iletiyoruz, fakat kendisi, ‘Ben elimden geleni yaptım. Gerekli yerlere müracaat ettim. Sizin siyasetçileriniz devreye girsin benim yapabileceğim bir şey yok’ diyor. Kaymakam beye defalarca ulaşmaya çalıştık. Ama buradan da bir netice alamadık. Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER)’ne de yazdık. Ya sesimizi duyuramadık ya da sesimizi duyurmak istemediler.”

"Spora ilgi yüksek ama..."

İdil 1937 Spor Kulübü’nde 150’ye yakın lisanslı oyuncu bulunuyor. Toprak sahada antrenman yapan oyuncuların birçok kez sakatlandığını ifade eden Arslan, yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

“Bu toprak sahanın oyunculara faydadan çok zararı oluyor. Ne yazık ki bölgenin durumlarını biliyoruz. İdil spora inanılmaz derecede istekli bir ilçe. Şu an 100’ün üzerinde BESYO okuyan öğrenci var. İdil’de spora ilgi çok yüksek ama şartlar yok. Geçen sene U 16’da Şırnak şampiyonu olduk. Şırnak ilini temsilen grup eleme maçlarına gittik. Ama oradaki sahalar modern sahalardı. Bizim çocuklarımız toprak sahada idman yapıp top oynadığı için oradaki sahaya adapte olamadılar. Nitekim birçok oyuncumuz sürekli toprak sahada oynadıkları için çimli sahada sakatlandı.”

"İddia ediyoruz, milli takıma oyuncu göndeririz"

“Biz sadece çocukların rahat oyun oynayabileceği bir tesis alanı istiyoruz” diyen Arslan, ilçedeki şartların düzeltilmesi halinde milli takıma bile oyuncu göndereceklerini belirterek son olarak şunları söylüyor:

“Çok şey istemiyoruz. Her ilçede olduğu gibi biz de kendi ilçemizde bir spor tesisi istiyoruz. Örneğin bugün bakıyoruz 4 bin veya 7 bin nüfusu olan bölgelerin bile inanılmaz spor tesisi var. Bunlara gıpta ile bakıyoruz. İdil’in nüfusu 100 bin ama bir spor tesisimiz yok. İdilli çocukların kaderi bu olmamalı. Çocukları spora teşvik etmek istiyoruz. Çocukların kaderi sokak olmamalı. Bizim tek gayemiz bu. Bu sene Beşiktaş Spor Kulübü’ne 4 tane çocuk gönderdik. Bunlardan biri son elemelere kaldı. Şartlar düzeltilirse İdil 1937 Spor Kulübü olarak iddia ediyoruz Türkiye Milli Takım’a da oyuncular kazandıracağız. Bölge çocukları için kendimiz için destek bekliyoruz.”