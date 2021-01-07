Yaklaşık 100 Temsilciler Meclisi üyesi, Trump'ın önümüzdeki günlerde görevden alınması için yapılan çağrıya destek verdi

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ABD'de dün Kongre binasında meydana gelen olaylardan sonra yaklaşık yüz Temsilciler Meclisi üyesi Başkan Donald Trump'ın görevden alınması için yapılan çağrılara destek oldu.

Tümü Demokrat olan yaklaşık 100 Temsilciler Meclisi üyesi, Trump'ın 25.Madde ile veya Senato'da suçlanarak önümüzdeki günlerde görevden alınmasına destek verdi.

NBC'ye konuşan kaynaklar, Trump yönetimi çalışanları arasında 25. Madde'nin yürürlüğe sokulması ihtimaliyle ilgili konuşmalar geçtiğini ifade etti.

Birçok kişi, Trump'ın seçim sonuçlarıyla ilgili dayanaksız iddialarının ve aşırı sağcı gruplara daha önce aldığı ılımlı tutumun Kongre'ye yapılan saldırıda önemli rol oynadığını savundu.

25.Madde

John F. Kennedy'nin öldürülmesinden sonra oluşturulan 25. Madde, mevcut başkanın görevini yapamayacak hale gelmesi durumunda görev değişikliği yapılabilmesini hedefliyor.

Maddenin 4.bölümü, başkanın görevi yürütemeyecek hale gelse bile görevi bırakmayı kabul etmemesi durumunda yapılabileceklerden söz ediyor.

Bazı uzmanlara göre 25. Madde yazılırken Kongre üyeleri fiziksel ve ruhsal problemlerden söz ediyordu.Bazı akademisyenler ise maddenin görevdeki başkan "ülkeye tehlike oluşturmaya başladığı zaman" kullanılabileceğini savunuyor.

25. Madde'nin tetiklenmesi için Pence'in ve kabinesinin çoğunun Trump'ın görevi devam ettirmeye uygun olmadığını iddia etmesi gerekiyor.

Trump bu durumda başkanlık yapabilecek durumda olduğu itirazında bulunabilir. Yine Pence ve kabinenin çoğu bu iddiaya karşı çıkmazsa Trump iktidarda kalır. Pence ve kabine Trump'ın itirazına rağmen şikayetlerini sürdürürlerse son kararı Kongre veriyor. Kongre'nin iki kanadının üçte ikisi de Trump'a karşı oy kullanırsa Başkan, 25. Madde ile görevden alınır.

Trump azledilip görevden alınabilir mi?

Azledilmek başkanın görevden alınması anlamına gelmiyor. Azil süreci, Temsilciler Meclisi'nin Trump'a suçlama yöneltip bu suçlamaları Senato'ya göndermesinden ibaret.

Eğer Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi başkana suçlamaların yöneltilmesini kabul ederse dosya Senato'da görülüyor. Senato daha sonra başkanın suçlu olup olmadığını belirlemek için duruşmalar gerçekleştiriyor. Anayasa'ya göre bir başkanın suçlu bulunup görevden alınması için Kongre'nin üçte ikisinin oyu gerekiyor.