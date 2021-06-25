Yaklaşık 100 Finlandiyalı futbolsever Rusya'dan ülkelerine virüs taşıdı

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Finlandiya Milli Futbol Takımı'nın Belçika'ya yenildiği Euro 2020 maçını izlemeye Rusya'nın St. Petersburg kentine giden yaklaşık 100 Finlandiyalı seyircinin ülkelerine döndükten sonra Koronavirüs'e yakalandığı tespit edildi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ve pandemiden sorumlu yetkililer pazartesi günkü karşılaşmaya giden tüm vatandaşların test yaptırması gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği zirvesi için Brüksel'de olan Marin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Herkesin test olması önemli. Böylece olası vakalar tespit edilir ve enfeksiyon yayılmaz" dedi.

Rusya sınırında yapılan testlerden şu ana kadar 86'sının pozitif sonuç verdiği, daha sonuç beklenen testler de olduğu ifade edildi.

Yerel basına göre sınır geçen 3 bin taraftardan yaklaşık 800'üne kalabalık sebebiyle test yapılmadı.