Yaklaşan tehlike: Susuzluk



‘Dünya Su Haftası’ nedeniyle Stockholm’de bir araya gelen bilim insanları, 2.5 milyar insanın temiz içme suyundan ve hijyenden yoksun olduğuna ortak vurgu yaptılar. Ayrıca, iklim değişiklikleri, nüfus artışı, nüfus hareketliliği gibi problemlere karşı önlem alınmazsa, susuzluğun gelecekte insanlığın en büyük sorunu haline geleceği ifade edildi.





Uluslararası Su Enstitüsü tarafından düzenlenen ‘Dünya Su Haftası’ etkinliklerine katılan 140 ülkeden 2000 bilim insanı Stockholm’da susuzluk problemine çare aradı. 2009 yılında İstanbul’da yapılacak olan Dünya Su Forumu için ön hazırlıkların yapıldığı bu etkinlikte, susuzluk sorunu ile ilgili karamsar bir tablo çizildi. Etkinliklerde, iklim değişikliği, nüfus artışı, nüfus hareketleri, ekonomik gelişme ve sosyal değişim gibi faktörlerin susuzluk sorununa temel teşkil ederek, ‘sürdürebilir yaşamı’ tehdit ettiği iddia edildi.



Stockholm’de yapılan etkinliklerde, en fazla dikkat çeken sunum, Londra King’s College’den Prof. Dr. John Anthony Allan’ın ‘sanal su’ kavramını anlattığı sunumdu. Allan, farkında olmadan tükettiğimiz suyu ‘sanal su’ olarak nitelendiriyor. Tükettiğimiz her şeyin üretiminde su kullanıldığına dikkat çeken Prof Allan, su konusunda duyarlı davranmak için her türlü tüketimde bilinçli ve tutumlu olmanın gerektiğine işaret ediyor.



Suyla İlgili Ürküten Rakamlar



- Dünya Sağlık Teşkilatı’nın raporlarına göre, gelişmekte olan ülkelerde hastalıkların yüzde 80’ine kirli sular yol açmakta.

- Avrupalılar günde 200 litre, Amerikalılar ise 400 litre su kullanıyor. Gelişmekte olan ülkelerde yaşayanların günde kullandığı su miktarı ise 10 litre.

- Gelişmiş ülkelerdeki çocuklar, gelişmekte olan ülke çocuklarına göre 30 misli fazla su tüketiyor.

- Çin’de nehirlerin yüzde 40’ı, içme su kaynaklarının yüzde 50’si kirlenmiş durumda.

- Hindistan’da bir çok nehir kurudu.

- Batıda diş fırçalamak için 8 litre, sifonu çekmek için 10-35 litre, duş için 100-200 litre su kullanılıyor.

- Bazı ülkelerde, kişi başına günde 10 litrenin altında su düşüyor. Gambiyalılar günde 4.5, Malililer 8, Somaliler 8.9, Mozambikliler 9.3 litre su kullanıyor.



