Yaklaşan bahar, Omicron varyantı ve artan bağışıklık; DSÖ Avrupa'dan salgında umut veren açıklama

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’da bahar mevsimi, daha hafif atlatılan Omicron varyantı ve yüksek bağışıklık seviyeleriyle salgında uzun bir sükunet dönemine girilebileceğini söyledi.

The Guardian’da yer alan habere göre, pandemide son dönemi değerlendiren DSÖ Avrupa Direktörü Hans Kluge, Avrupa’da Omicron’dan daha yüksek viral yüke sahip bir varyant çıksa da “daha korunaklı” bir duruma doğru gidildiğini söyledi.

53 ülkeli bölgeden sorumlu Hans Kluge, Avrupa bölgesinin geçen hafta 12 milyon yeni Covid vakası kaydettiğini söyledi. Öte yandan hastaneye başvurular artsa da bunun aynı oranda olmadığı, yoğun bakımdaki hastaların sayısının ciddi oranda artmadığı belirtildi.

Kluge, aşılar ve enfekte olanlarla erişilen bağışıklık, yaklaşan bahar mevsimi ve Omicron varyantının daha düşük ağırlıkta olmasının ülkeler için salgını kontrol altına alma şansı olduğunu söyledi.

Kluge, yetkililerin aşılama ve hatırlatma dozu teşviklerini, risk durumdaki kişileri korumayı ve bireysel sorumluluğun önemi kampanyasına devam etmesi gerektiğini söyledi.