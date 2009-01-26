Yakıtta en cimri otomobiller

Bundan yaklaşık 5 yıl öncesine kadar %10 seviyesini göremeyen dizel otomobil satışı günümüzde toplam satış rakamlarının yarısını aşmış durumda.Benzinli otomobillerde ise daha verimli ve küçük hacimli motorlar sayesinde daha az yakıt tüketimim mümkün kılınıyor. Öncelikli amacı şehir içi ihtiyaçlarını karşılamak olan bu otomobillerin bir çoğu 100 km'yi 4 litrenin altında yakıtla katedebiliyor.