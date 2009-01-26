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Yaşam

Yakıtta en cimri otomobiller

Türkiye'de satılan en cimri otomobiller ve 100 km'de tüketim rakamları

26 Ocak 2009 02:00

Artan akaryakıt fiyatları ve ekonomik darboğazlar tasarruflu otomobillere olan talebin patlamasına neden oldu.

Bundan yaklaşık 5 yıl öncesine kadar %10 seviyesini göremeyen dizel otomobil satışı günümüzde toplam satış rakamlarının yarısını aşmış durumda.

Benzinli otomobillerde ise daha verimli ve küçük hacimli motorlar sayesinde daha az yakıt tüketimim mümkün kılınıyor. Öncelikli amacı şehir içi ihtiyaçlarını karşılamak olan bu otomobillerin bir çoğu 100 km'yi 4 litrenin altında yakıtla katedebiliyor.

İşte Türkiye'de satılan en cimri otomobiller ve 100 km'de tüketim rakamları - FOTOGALERİ

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