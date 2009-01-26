Yakıtta en cimri otomobiller

Artan akaryakıt fiyatları ve ekonomik darboğazlar tasarruflu otomobillere olan talebin patlamasına neden oldu.
Bundan yaklaşık 5 yıl öncesine kadar %10 seviyesini göremeyen dizel otomobil satışı günümüzde toplam satış rakamlarının yarısını aşmış durumda.
Benzinli otomobillerde ise daha verimli ve küçük hacimli motorlar sayesinde daha az yakıt tüketimim mümkün kılınıyor. Öncelikli amacı şehir içi ihtiyaçlarını karşılamak olan bu otomobillerin bir çoğu 100 km'yi 4 litrenin altında yakıtla katedebiliyor. İşte Türkiye'de satılan en cimri otomobiller ve 100 km'de tüketim rakamları - FOTOGALERİ