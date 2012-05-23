Yakıtını Marmara'ya boşaltıp geri döndü

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul - Washington seferini yapan Airbus 340 tipi yolcu uçağı iniş takımları kapanmayınca, fazla yakıtını Marmara Denizi'ne boşalttı ve Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 13.10'da Washington'a gitmek üzere havalanan THY'nin "İzmir" adlı Airbus 340 tipi yolcu uçağında iniş takımları kapanmadı.

Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu yolculara teknik bir arıza nedeniyle geri dönüleceği bilgisini verdi.

İniş ağırlığının üzerinde olması nedeniyle uçak fazla yakıtını Marmara Denizi'ne boşalttı. İniş ağırlığına gelen THY uçağı, Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir iniş yaptı.

Dış Hatlar Terminali'ne alınan yolcular için THY başka bir uçak tahsis etti.

Yolcular THY'nin "Ankara" adlı Airbus 340 tipi uçağı ile İstanbul'dan Washington'a hareket edeceği öğrenildi.