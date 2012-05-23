T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Yakıtını Marmara'ya boşaltıp geri döndü

İniş ağırlığına gelen THY uçağı, Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir iniş yaptı

23 Mayıs 2012 20:09

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul - Washington seferini yapan Airbus 340 tipi yolcu uçağı iniş takımları kapanmayınca, fazla yakıtını Marmara Denizi'ne boşalttı ve Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan saat 13.10'da  Washington'a gitmek üzere havalanan THY'nin "İzmir" adlı Airbus 340 tipi yolcu uçağında iniş takımları kapanmadı.
 
Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu yolculara teknik bir arıza nedeniyle geri dönüleceği bilgisini verdi.
 
İniş ağırlığının üzerinde olması nedeniyle uçak fazla yakıtını Marmara Denizi'ne boşalttı. İniş ağırlığına gelen THY uçağı, Atatürk Havalimanı'na sorunsuz bir iniş yaptı. 
 
Dış Hatlar Terminali'ne alınan yolcular için THY başka bir uçak tahsis etti. 
 
Yolcular THY'nin "Ankara" adlı Airbus 340 tipi uçağı ile İstanbul'dan Washington'a hareket edeceği öğrenildi. 
 

ETİKETLER

thy

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24