Yakıt tankı patladı: 2 ölü

Şanlıurfa'da bir evin deposunda bulunan yakıt tankı, yangın sırasında patladı. Patlamada ağır yaralanan 17 ve 19 yaşlarındaki iki kişi, kaldırıldıkları hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Uğurlu beldesinde, İsmail Bozkurt'a ait evin deposunda, elektrik hattı tamiratı sırasında yangın çıktı.

Depoda bulunan mazot dolu yakıt tankı, alevlerin sarmasının ardından patladı.

Patlamada yaralanan Enes (2), Yunus (3), Hasan (14), İsmail (19) ve Ahmet Bozkurt (17) ile Halil Taş (20) ve Orhan Dağ (25) 112 Acil Servis ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan İsmail ve Ahmet Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.