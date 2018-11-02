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Yakıt tankeri, radar aracına çarptı: 1 polis yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS’te yakıt tankerinin, radar uygulaması yapan trafik aracına çarpması sonucu 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı

02 Kasım 2018 22:40

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS’te yakıt tankerinin, radar uygulaması yapan trafik aracına çarpması sonucu 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kilis- Gaziantep karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Yaşar İnal yönetimindeki 79 EG 897 plakalı yakıt tankeri, uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekiplerinin 79 AH 637 plakalı sivil radar uygulama aracına çarptı. Kazada radar aracında bulunan 1 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memuru, Kilis Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, tanker sürücüsü Yaşar İnal ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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