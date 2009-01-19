Yakıt 'out', şarj 'in'

Dünyada 2008'in ikinci yarısında patlak veren enerji fiyatları enflasyonu tüm dengeleri alt üst ederken otomobil dünyasında da devrim yaratacak bir gelişmeye neden oldu.



Üreticiler, hem çevre için, hem de yüksek maliyetli yakıt giderlerini bitirmek için geliştirdikleri elektrikli araçlarını artık bir bir sergilemeye başladı. Uluslararası Detroit Otomobil Fuarı'nda sergilenen otomobillerin çoğu artık eskisi gibi benzinli motorlu değil.



GM ve Ford gibi büyük üreticiler kıyasıya yarışın içinde önemli aktörlerden. Büyük üreticilerin yanı sıra kişisel olarak geliştirilen ancak uzman çevrelerce son derece başarılı bulunan üyeler var. Fisker Karma ve Tesla bunlardan bazıları. Uzmanlara göre bir kaç yı sonra otomotiv dünyası devrimini tamamlayacak ve elektrikle çalışan arabalar artık iyiden iyiye hayatımıza girecek. Peki yarışı kim önde bitirecek?



Otomotiv analisti Aaron Bragman,"Elektrik otomobiller için artık gelecek demek. Bunu, Detroit'te açıkça görebiliyoruz. Etrafımızdaki çoğu araç elektrikle şarj olabiliyor. Elektrikli araçlar her yolda rahatça seyredebilecek" dedi.



Tesla bir adım önde



Uzmanlara göre elektrikli motorda Tesla diğer üreticilere göre bir adım önde. California menşeli firmanın 109 bin dolarlık sportif roadsterı Detoit'te görücüye çıktı. Araç aynı zamanda galerilerdeki yerini de aldı.

Firma aynı zamanda Smart'ın iki kişilik modelleri için de batarya üretecek. Bregman, elektriki yarışın sadece spor arabalarda değil, sedan segmentinde de kızışacağını ifade ederek," Böyle bir aile arabasını başarıyla yapabilen yarışta büyük mesafe kat edecek" dedi. Büyük firmalar bu konuda ne denli iştahlı olduklarını Detroit'teki standlarında ortaya koyuyor.



General Motors (GM), elekttrikle çalışan otomobili Volt'u bir aksilik çıkmadığı taktirde 2010'da yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Aracın fiyatının 30 - 40 bin dolar aralığında olması bekleniyor. Bir başka Amerikan otomobil firması olan Ford da elektrikli yarışın önemli temsilcilerinden. Firma, İlk olarak Amerikan pazarına sunacağı sedan modelini 2011'de piyasaya sürmetyi hedefliyor.



Dünyanın en büyük üreticisi konumunda olan Toyota ise şu anda konsept araç konumunda olan 'FT - EV' adlı otomobili Japon, Amerikan ve Avrupa pazarına aynı anda 2012'de sunmayı planlıyor. Şu anda seri araç üretimi yapmayan Çini BYD firması ise Amerikan pazarı için geliştirdiği elektrikli aracını 2011'de teslim etmeyi düşünüyor.