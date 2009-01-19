Yakıt 'out', şarj 'in'

Dünyada 2008'in ikinci yarısında patlak veren
enerji fiyatları enflasyonu tüm dengeleri alt üst ederken otomobil
dünyasında da devrim yaratacak bir gelişmeye neden oldu.
Üreticiler, hem çevre için, hem de yüksek maliyetli yakıt giderlerini
bitirmek için geliştirdikleri elektrikli araçlarını artık bir bir
sergilemeye başladı.
Uluslararası Detroit Otomobil Fuarı'nda sergilenen otomobillerin çoğu artık eskisi gibi benzinli motorlu değil.
GM ve Ford gibi büyük üreticiler kıyasıya yarışın içinde önemli
aktörlerden. Büyük üreticilerin yanı sıra kişisel olarak geliştirilen
ancak uzman çevrelerce son derece başarılı bulunan üyeler var. Fisker
Karma ve Tesla bunlardan bazıları.
Uzmanlara göre bir kaç yı sonra otomotiv dünyası devrimini tamamlayacak
ve elektrikle çalışan arabalar artık iyiden iyiye hayatımıza girecek.
Peki yarışı kim önde bitirecek?
Otomotiv analisti Aaron Bragman,"Elektrik otomobiller için artık
gelecek demek. Bunu, Detroit'te açıkça görebiliyoruz. Etrafımızdaki
çoğu araç elektrikle şarj olabiliyor. Elektrikli araçlar her yolda
rahatça seyredebilecek" dedi.
Tesla bir adım önde
Uzmanlara göre elektrikli motorda Tesla diğer üreticilere göre bir adım
önde. California menşeli firmanın 109 bin dolarlık sportif roadsterı
Detoit'te görücüye çıktı. Araç aynı zamanda galerilerdeki yerini de
aldı.
Firma aynı zamanda Smart'ın iki kişilik modelleri için de batarya üretecek.
Bregman, elektriki yarışın sadece spor arabalarda değil, sedan
segmentinde de kızışacağını ifade ederek," Böyle bir aile arabasını
başarıyla yapabilen yarışta büyük mesafe kat edecek" dedi.
Büyük firmalar bu konuda ne denli iştahlı olduklarını Detroit'teki standlarında ortaya koyuyor.
General Motors (GM), elekttrikle çalışan otomobili Volt'u bir aksilik
çıkmadığı taktirde 2010'da yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Aracın
fiyatının 30 - 40 bin dolar aralığında olması bekleniyor.
Bir başka Amerikan otomobil firması olan Ford da elektrikli yarışın
önemli temsilcilerinden. Firma, İlk olarak Amerikan pazarına sunacağı
sedan modelini 2011'de piyasaya sürmetyi hedefliyor.
Dünyanın en büyük üreticisi konumunda olan Toyota ise şu anda konsept
araç konumunda olan 'FT - EV' adlı otomobili Japon, Amerikan ve Avrupa
pazarına aynı anda 2012'de sunmayı planlıyor.
Şu anda seri araç üretimi yapmayan Çini BYD firması ise Amerikan pazarı
için geliştirdiği elektrikli aracını 2011'de teslim etmeyi düşünüyor.