‘Yakıt bitti, çocuğunu okula gönderme’

İzmir'in Bornova ilçesindeki Altındağ İlköğretim Okulu'nda kalorifer yakıtının bitmesi üzerine öğrenciler soğukla başbaşa kaldı. Okul Müdürü İlknur Acaroğlu'nun bulduğu çözüm ise şaşırttı.



Kadın müdür, velilerden özellikle hasta olabilecek çocuklarını yakıt alınana kadar okula göndermemelerini istedi. Olaya tepki gösteren bazı veliler, “Herkese bedava kömür dağıtıyorlar ama okulları unutuyorlar, yakıtın biteceğini göremediler mi” diyerek tepkilerini dile getirdi.



Altındağ semtindeki Altındağ İlköğretim Okulu'nda geçen hafta yakıtın bitmesiyle, koloriferler yakılamadı. Mevsimin en soğuk günlerinin yaşandığı İzmir'de soğukla başbaşa kalan öğrenciler için okul idaresinin yaptığı girişimler de yetersiz kaldı. Araya hafta sonu tatilinin girmesine rağmen yakıt sorunu halledilemedi.



Soğuk havanın etkisini arttırmasına rağmen Milli Eğitim Müdürlüğü'nün yakıt sorununu çözememesi üzerine, Okul Müdürü İlknur Acaroğlu velilerden, hasta olabilecek durumdaki çocuklarını yakıt gelene kadar okula göndermemelerini istedi.



‘Hasta olmamaları için tavsiye ettim’



Velilerden bazıları müdürün tavsiyesine uyup çocuklarını okula göndermezken, bazı öğrenciler de, sınıflarında üşüyerek ders yapmak zorunda kaldı. Müdür İlknur Acaroğlu, “Geçen cuma günü yakıtımız bitti. Belirlenen süreden önce biten yakıt içen gerekli bağlantıları yaptık ama, bizim dışımızdaki aksaklıklardan dolayı yakıt gelmedi. Bugün ya da yarın, yakıtın gelmesini bekliyoruz. Öğrenci velilerine de ben çocuklarının hasta olmamasının önüne geçmek için böyle bir tavsiyede bulundum” dedi.



Velilerden tepki



Çocuklarını okul içinde ve okul dışında onlar gibi üşüyerek bekleyen bazı veliler ise duruma tepki gösterdi. Velilerden bazıları, “Herkese ihtiyacı olmayana bile kömür dağıtılıyor, ama çocukların ısınması için okula gerekli yakıt getirilemiyor. Yakıtın bitebileceğini gözönünde bulundurarak gerekli önlemi zamanında alsalardı” sözleriyle tepkilerini dile getirdi.

Geçen hafta da Konak İlçesi'ndeki bazı okullarda kömür bittiği için kaloriferler yakılamamıştı.

