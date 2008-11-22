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Yaşam

Yakışıklı rahip takvimi

Vatikan genç nüfusu dine daha fazla yakınlaştırmak için yakışıklı 12 din adamından bir takvim hazırladı.

22 Kasım 2008 02:00

Yaklaşık 1.3 milyon nüfuslu Katolik dünyasının merkezi olan Vatikan genç nüfusu dine daha fazla yakınlaştırmak için taktik buldu. Vatikan bünyesindeki kiliselerde rahiplik yapan en yakışıklı 12 din adamından bir takvim hazırladı.

İsimleri açıklanmayan rahiplerin ünlü İtalyan fotoğrafçı Pierro Pazzi’ye verdiği pozlar “Seksi” yorumlarına neden oldu. Ancak papa 16. Benedict, sadece yakışıklı erkeklerin ön planda olmamsı için takvime turistler için küçük bir bilgi kitapçığı da eklemeyi unutmadı. “ Roma’dan en tipik hatıra” sloganıyla satışa sürülen takvimin her yaprağında Vatikan’da bulunan binaların krokileri ve kısa tarihçeleri yer alıyor. Yapılan açıklamada, “ Vatikan’a gelen bir çok turistin hangi binalara baktığını tam olarak kavrayamıyor. İşte bu karmaşanın önüne geçmek için 2009 takviminde tüm binaların kısa bilgileri ve tarihçelerine de yer verdi. Ayrıca küçük krokiler sayesinde de kaybolmaktan kurtulacaktır” denildi. Roma 2009 Takvimi’ni isteyenler 10 euro karşılığında internet üzerinden temin edebiliyor. Ayrıca Vatikan’dan da aynı ücret karşılığında satın alınabiliyor.

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