Yakinplan.tv yayın hayatına başladı

T24- Elektronik gazetecilik dünyasına yeni bir site daha katıldı. Bir grup deneyimli gazeteci, 'yakinplan.tv' adı altında bir haber portalı kurdu.

Alev Çukurkavaklı'nın Genel Yayın Müdürü, Şenel Ateş'in de Yayın Koordinatörü olduğu yakinplan.tv özel haber, Analiz ve yorum ağırlıklı olarak yayın yapacak. Sitenin Yayın KoortinatörüŞenol Ateş, ortaya çıkış nedenlerini şöyle aktardı:

" Türk medyasının genel yapısı ortada, gazetecilik yapmanın zorlaştığı şu günlerde ortaya çıkmamız mesleğimize olan saygımızın da bir gereğidir. Sitemizde gerçek anlamda 'Gazetecilik' yapacağız.

Elbette ilkelerimiz olacak. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere değerlerimize sahip çıkarak, birlik ve beraberlik içinde bu ülkede yaşamanın mutluluğunu ve huzurunu kaydedeceğiz. Muhalefet yapmak gerektiğinde muhalefet yapacağız, ancak körü körüne muhaefet yapmayacağız.Bugün söylenemeyenleri açık yüreklilikle ve cesaretle söyleyeceğiz"