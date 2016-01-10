Yakınlarının 3 gündür haber alamadığı adam, yüzü parçalanmış halde bulundu

İstanbul Fatih'te yaşayan ve yakınlarının 3 gündür haber alamadığı 44 yaşındaki Atilla Çolakgil, yaşadığı dairede, yüzü parçalanmış şekilde buldu. Olay yerinde inceleme yapan polis, Çolakgil'in uykuda hayatını kaybettiği ve evde beslediği Pitbull cinsi yavru köpeğin aç kalınca yüzünü parçaladığı fikri üzerinde duruyor.

DHA'nın haberine göre olay, İstanbul Fatih'teki Molla Gürani Mahallesi, Zaviye Sokak üzerindeki Hüdaverdi Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi. Pitbull cinsi köpeğiyle birlikte yaşayan 44 yaşındaki Atilla Çolakgil'den 3 gündür haber alamayan yakınları ve apartman sakinleri, Çolakgil'in hayatından endişe etmeye başladı.

Bunun üzerine, binaya gelen yakınları dairenin kapısını kırıp içeriye girdi. Ancak eve girenler korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yatağında yatan Çolakgil'in yüzünün parçalanmış olduğunu gördüler. Yakınları ve bina sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Atilla Çolakgil'in kaldığı dairede inceleme yaptı.

Bu arada, evde bulunan köpek de daireden çıkarılarak apartmanın önüne bağlandı.

Çolakgil'den 3 gündür haber alınamadığını belirten mahalle sakinleri, aynı evde yaşayan köpeğinin aç kaldığı için kendisini parçalamış olabileceğini söyledi.

Atilla Çolakgil'in 3 gün önce uykuda hayatını kaybettiği, evde kalan köpeğin de aç kalınca sahibine saldırdığı tahmin ediliyor.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.