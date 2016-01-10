T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yakınlarının 3 gündür haber alamadığı adam, yüzü parçalanmış halde bulundu

Evde beslenen köpeğin aç kalması üzerine sahibinin yüzünü yemiş olabileceği belirtildi

10 Ocak 2016 22:37

İstanbul Fatih'te yaşayan ve yakınlarının 3 gündür haber alamadığı 44 yaşındaki Atilla Çolakgil, yaşadığı dairede, yüzü parçalanmış şekilde buldu. Olay yerinde inceleme yapan polis, Çolakgil'in uykuda hayatını kaybettiği ve evde beslediği Pitbull cinsi yavru köpeğin aç kalınca yüzünü parçaladığı fikri üzerinde duruyor.

DHA'nın haberine göre olay, İstanbul Fatih'teki Molla Gürani Mahallesi, Zaviye Sokak üzerindeki Hüdaverdi Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi. Pitbull cinsi köpeğiyle birlikte yaşayan 44 yaşındaki Atilla Çolakgil'den 3 gündür haber alamayan yakınları ve apartman sakinleri, Çolakgil'in hayatından endişe etmeye başladı.

Bunun üzerine, binaya gelen yakınları dairenin kapısını kırıp içeriye girdi. Ancak eve girenler korkunç bir manzarayla karşılaştı. Yatağında yatan Çolakgil'in yüzünün parçalanmış olduğunu gördüler. Yakınları ve bina sakinleri durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler Atilla Çolakgil'in kaldığı dairede inceleme yaptı.

Bu arada, evde bulunan köpek de daireden çıkarılarak apartmanın önüne bağlandı.

Çolakgil'den 3 gündür haber alınamadığını belirten mahalle sakinleri, aynı evde yaşayan köpeğinin aç kaldığı için kendisini parçalamış olabileceğini söyledi.

Atilla Çolakgil'in 3 gün önce uykuda hayatını kaybettiği, evde kalan köpeğin de aç kalınca sahibine saldırdığı tahmin ediliyor.   

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

ETİKETLER

Atilla Çolakgilyüzü parçalandıistanbulfatihpitbull

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

Hakan Şükür ABD'de Uber şoförü oldu ...

Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin'...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24