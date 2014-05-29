Yakınlarını kaybedenler Sirkeci'de buluşuyor

Kayıplar Haftası’nda 1936’da gözaltına alındıktan sonra “kaybolan” işçi önderi Salih Bozışık için Sirkeci’deki Sanasaryan (Sansaryan) Han’ın önünde yarın saat 18:00’de toplanılacak.

Kayıplar Haftası 30 Mayıs’ta Sirkeci’deki Sanasaryan Hanı önünde düzenlenecek etkinlikle gerçekleşecek.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon, Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Gözaltında Kayıplara Karşı Uluslararası Komite’nin düzenleyeceği etkinliğin basın bildirisi şöyle:

HATIRLA ve UNUTMA!

İşçi önderi olan Salih Bozışık 1936 yılında gözaltına alındı ve İstanbul Emniyeti tarafından gözaltında kaybedildi.

97 yaşında ölen Mehmet Bozışık ömrünün son günlerine kadar Galatasaray'da kardeşi Salih Bozışık'ın fotoğrafını taşıdı, akıbetinin açıklanmasını istedi.

Salih Bozışık'ın gözaltında kaybedilmesinin 78. yılında dönemin işkence merkezi Sansaryan (Sanasaryan) Han önünde buluşacak:

"Mehmet Amcamız rahat uyu; kardeşini unutmadık, unutmayacağız, senin bıraktığın yerden fotoğrafını kaldırmayı sürdüreceğiz... Mehmet Amcamızın bize emaneti Salih Bozışık rahat uyu; geçmişi yok sayanlar, hatırlama ve unutmama kararlılığımıza yenilecekler..." diyeceğiz.

Kayıplar Haftası etkinliğimizde sizi de 78 yıllık bir arayışa ve 1915 yılında Ermeni Toplumundan gasp edilen Sansaryan Han'da işlenen insanlık suçlarını unutturmama çabamıza eşlik etmeye çağırıyoruz.

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon

Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Gözaltında Kayıplara Karşı Uluslararası Komite

TARİH: 30 Mayıs 2014

SAAT : 18:00

YER : Sansaryan Han Önü- SİRKECİ