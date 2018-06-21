Yakınlarını kaybeden aile doktorları darp edip, zorla elektroşok yaptırdı

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde önceki gece yoğun bakım ünitesindeki bir hastanın vefat haberini alan yakınları zorla içeriye girerek, beyin cerrahisi asistanı ve iki doktoru darp etti. Yoğun bakıma giren aile, kaybettikleri yakınlarına zorla elektroşok yaptırdı.

Hürriyet'ten Mesude Erşan'ın haberine göre, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde beyin cerrahisi yoğun bakım ünitesinde izlenen bir hasta, ilaca karşı gelişen aşırı reaksiyon (anaflaktik şok) nedeniyle tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve 19 Haziran’da saat 01.00 sıralarında vefat etti. Gece üniteden sorumlu kıdemli beyin cerrahisi asistanı olan E.D. (29) hasta yakınlarına yoğun bakım kapısında kötü haberi verdi. Ancak hastanın 3 yakını vefat haberi üzerine zorla içeriye girdi. Doktor ve hemşirelere küfür edildi. Müdahalelerde kullanılan kimi kesici, delici olan aletler etrafa saçıldı.

İlaç odasında rehin kaldı

İçlerinden biri elindeki makasla tehditler savurdu. Doktorları darp ettiler. O sırada sorumlu doktor olan E.D.’ye ölen kişiye zorla elektroşok yaptırdılar. Beyaz Kod’un verilmesi üzerine gelen güvenlik görevlilerinin müdahalesi yeterli olmadı. Güvenlik görevlileri Dr. E.D.’den ilaç odasına girip, kapıyı kilitlemesini istedi. Dr. E.D. içerideyken kapısı zorlandı. Bu kez Dr. H.K. elektroşok yapmaya zorlandı. Hastane polisinin yaklaşık 20 dakikada sonra geldiği olay sırasında, diğer hastalar da büyük korku yaşadı ve tedavileri aksadı.

Dr. E.D. “Anaflaktik şok öngörebileceğimiz bir tablo değildi. Antibiyotik sonrası gelişince her türlü müdahaleyi denedik. Anestezi ve reanimasyon uzmanı da kendi kliniğinden gelerek yeniden canlandırmaya (CPR) yardımcı oldu. Bir saat uğraştık ama hastayı kaybettik. Maalesef bazen ne yaparsak yapalım hastalarımızı kaybediyoruz” dedi. Her doktorun ölüm tehdidi aldığını belirten Dr. E.D. “Sözlü şiddete hepimiz, kimimiz de fiziksel şiddete uğruyoruz. Daha önce de 3-4 kez ölümle tehdit edildim. Bu bizim için çok üzücü” dedi. Doktorlar 3 hasta yakınından şikâyetçi oldu.

Konuyla ilgili ortak açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği ve İzmir Tabip Odası, riskli hastaların tedavi edildiği bir birime, hasta yakınlarının girmesinin büyük bir güvenlik zafiyeti olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Hasta yakınları, dizi senaryolarına öykünerek, hekimleri tehdit ederek vefat eden hastaya müdahaleye zorlandı. Hastane güvenlik görevlilerinin ve polisin olaya müdahalesi çok gecikti. Uyarılarımıza rağmen gerekli önlemler alınmıyor. Yasa yapıcılarından Türk Tabipleri Birliği’nin Sağlıkta Şiddet Yasası önerisinin yasalaşmasını talep ediyoruz” denildi.

Türk Nöroşirurji Derneği Başkanı da dün gazete ilanıyla olayı kınadı. Sağlık çalışanlarına yönelik saldırıların son bulması için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını istedi.