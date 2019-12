-YAKINLARI SEVİNÇ GÖZYAŞLARIYLA KARŞILADI İSTANBUL (A.A) - 15.01.2011 - Tunus'ta yaşanan olaylar nedeniyle Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları, Atatürk Havalimanında yakınları tarafından sevinç gözyaşlarıyla karşılandı. THY'ye ait özel uçakla İstanbul'a gelen 333 yolcu, Atatürk Havalimanı'nda kendileri için ayrılan özel bankodan giriş işlemlerini yaptırdı. Yolcular arasında bulunan Türkiye'nin Tunus Büyükelçiliği Müsteşarı Nilüfer Kaygısız, ülkede belirsizliğin hakim olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: ''Tunus'ta yaşanılanlar her saat değişiyor. Biz uçağa binmeden önce Başbakan Muhammed Gannuşi'yi görevden aldılar. Anayasa gereği temsilciler başkanı görevi devraldı. Yine yasa gereği 45-50 gün içerisinde seçim yapılacak. Ardından cumhurbaşkanlığı seçimleri söz konusu ama bununla ilgili net bir şey yok. Tam bir belirsizlik hakim. Sokaklarda gösteri ve yağmalamaların devam ettiğini biliyoruz. TAV şirketinin inşa ettiği havaalanına gittik ve uçağı 5-6 saat bekledik. Belirli bir süre Türkiye'de kalacağım ve olaylar durulduktan sonra Tunus'a döneceğim. Çocuklarımın geri dönmesi gerektiği için Türkiye'ye geldim.'' Kaygısız, vatandaşların Tunus'taki büyükelçiliğin internet sitesindeki duyuruları takip etmelerini isteyerek, büyükelçiliğe kayıtlı 350 Türk vatandaşı bulunduğunu, yapılan duyurulardan sonra bir kısmının Türkiye'ye döndüğünü ifade etti. Kaygısız, Türkiye'ye gelmek isteyen başka vatandaşların olması halinde büyükelçiliğin gerekeni yapacağını kaydetti. Tunus'ta 4 yıldır yaşadığını ve Tunus'u çok sevdiğini belirten Vahit Ergenç isimli iş adamı da ''Ülkede yolsuzluklar vardı. Halkın biraz daha sabırlı olması gerekiyordu. Devlet Başkanının gitmesi bir iş adamı olarak bizim için çok kötü oldu. Yağmalamalar var, halka da yazık. Türkleri çok seviyorlar ve iyi davranıyorlar. Olaylar için çok üzgünüz'' diye konuştu. Oğlu Ahmet ile birlikte Türkiye'ye dönen İpek Tanju ise Tunus'a eşini ziyaret etmek için gittiğini belirterek, ''En kötüsü helikopterlerle ateş açılması. Şu an her yer karışık. Tunus'tan kaçtık'' sözleriyle duygularını ifade etti. Bir Türkle evli olan, kızları Melek ve Rana ile İstanbul'a gelen Tunuslu Sonya İlyas da ''Bizim Tunus çok güzeldi ama şimdi cehennem oldu. Her tarafta ateş var. Geceleri evlere saldırıyorlar. Onun için buraya geldik. Askerler koruyor ama hala çok tehlike var'' şeklinde konuştu.