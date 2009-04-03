Yakınları, Münevver için yürüdü

Beşiktaş'ta çöp konteynerinde parçalanmış cesedi bulunan 18 yaşındaki Münevver Karabulut'un babası ve arkadaşları, katilin bulunması için genç kızın eğitim gördüğü okuldan cesedin bulunduğu Etiler'e yürüdü.



Beşiktaş'taki Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan Bingül Erdem Lisesi önünde toplanan Münevver Karabulut'un okul arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar, üzerinde "Meleğimiz rahat uyu", "Başbakanım Münevver senin de kızın", "Türk polisi yakalar", "Torununu teslim et" yazılı pankartlar açtı.



Daha sonra lisenin önünden Münevver Karabulut'un cesedinin bulunduğu Etiler'e yürümek isteyen gruptakilere önce polis izin vermedi.



Lisenin önüne gelen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, acısının çok büyük olduğunu söyledi. Baba Karabulut, "Yürümek önemli değil, önemli olan anmak. Sözün bittiği bir noktadan sonra hiçbir şey diyemem" dedi.



Karabulut, daha sonra, lise önünde toplanan kalabalık gruba seslenerek, Münevver'e ve kendilerine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Süreyya Karabulut, daha sonra da kızının cesedinin bulunduğu Etiler'deki olay yerine yürüyüşe geçti. Polisin izin vermediği lise öğrencileri de daha sonra gruplar halinde baba Karabulut'a katıldılar.



Etiler'deki Dilek Yıldızı Sokak'a giden öğrenciler ve vatandaşlara, yoldan geçen araç sürücüleri de korna çalarak destek verdi.



Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedinin bulunduğu ve bugün çiçeklerle süslenen çöp konteynerinin önüne gelen Süreyya Karabulut ile arkadaşları dualar ederek konteynere çiçek bıraktılar.



Süreyya Karabulut, basın mensuplarına burada yaptığı açıklamada, "suçlunun peşinde değil, suça iştirak edenlerin peşinde olduğunu" ifade ederek, "Suça iştirak eden insanlar nerede? Benim kızımın vefatı normal bir vefat değil. Benim kızım şehit olmuştur. Baba olarak duyarlı olmak zorundayım. Birkaç kişinin bir araya gelip bir kızı katletmeleri doğru değil" dedi.



Katil zanlısının bulunmasını isteyen grup, bir süre olay yerinde bekledikten sonra olaysız şekilde dağıldı.



Münevver'in yakınları, cinayet soruşturmasında şüpheli olarak aranan ünlü işadamı Hayyam Garipoğlu'nun yiğeni Cem Gariboğlu'nu suçlayan pankartlar taşıdı.

