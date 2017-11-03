Yakınının cenazesine giderken geçirdiği kazada öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - KASTAMONU’ya cenazeye giderken, TEM yolunun Bolu geçişinde TIR’a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında TEM yolunun Kuzören Emirleri Köyü yakınlarında meydana geldi. Ankara yönüne giden Hasret Çelik’in kullandığı 39 AJ 106 plakalı otomobil, aynı yöne giden Ahmet D. Yönetimindeki 27 VH 893 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hasret Çelik yaralanırken, yanında bulunan kayınpederi Cemil Pir olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü Bolu Belediyesi İtfaiyesi tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldıktan sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı. Yaşamını yitiren Cemil Pir’in cesedi ise Cumhuriyet Savcısı’nın incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazadan yara almayan TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Hasret Çelik ve Kadir Pir’in Kastamonu’ya bir yakınlarının cenazesine gittikleri öğrenildi.



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