Yakındoğu Üniversitesi finalde avantajı kaptı

Yakındoğu Üniversitesi, Eurocup Kadınlar finalinin ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Bellona Abdullah Gül Üniversitesi’ni 73-69’luk skorla mağlup etti.

Kayserili basketbolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği müsabakada ilk sayıyı ev sahibi takım Ann Wauters ile kaydetti. Daha sonra Yakındoğu Üniversitesi 8 sayılık seri yakaladı. İsabetli atışlarla periyot sonuna kadar çift hanelere çıkan farkı koruyan Yakındoğu Üniversitesi ilk periyodu 15-25 önde tamamladı. İkinci periyodun başlarında top kayıplarıyla farkın artmasına engel olamayan Kayseri takımı periyodun ortalarında farkı tek hanelere düşürdü. Konuk takım farkı tekrar çift haneli sayılara çıkartınca Kayseri takımı mola aldı. Moladan sonra seri sayılar bulan rakibi karşısında sert savunma yapan Bellona AGÜ Spor periyot sonuna kadar farkı iki sayıya kadar düşürdü: 37-39.

Üçüncü periyoda seri ile başlayan Bellona AGÜ Spor Chelsea Gray’ın basketi ile ilk kez öne geçti. Yakındoğu Üniversitesi bu baskete karşılık verdi. Daha sonra sayılarına devam eden Kıbrıs takımı son periyoda 6 sayı farkla önde girdi: 52-58. Dördüncü periyotta konuk takım isabetli atışlarına devam ederken Bellona AGÜ Spor basit top kayıpları nedeniyle farkı azaltamadı. Yakındoğu Üniversitesi finalin ilk serisini 4 sayı farkla yenerek 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak rövanş maçı öncesi avantaj yakaladı.

Salon: Kadir Has

Hakemler: Jasmina Juras, Jelena Tomic, Vasiliki Tsaroucha

Bellona Agü: Wauters 10, Ayşegül 5, Dubljevic 7, Gray 21, Şaziye 5, Sanders 2, Mazic 17, Wright 2

Yakındoğu Üniversitesi: Eldebrink 4, Robinson 8, Vajda 3, Leuchanka, Hollingsworth 7, Carson 5, Mc Bride 19, Vandersloot 25, Bahar 2

1. Periyot: 15 – 25 (Yakındoğu Üniversitesi lehine)

Devre: 37 – 39 (Yakındoğu Üniversitesi lehine)

3. Periyot: 52 – 58 (Yakındoğu Üniversitesi lehine)