Yakında gösterime giren 6 film

BBC Kültür servisi önümüzdeki günlerde gösterime girecek olan ve ikisi yabancı film alanında Oscar'a aday gösterilen filmleri derledi.

Tanınmamış üç kahramanla ilgili bu film, en iyi film, en iyi yardımcı kadın oyuncu gibi dallarda Oscar'a aday gösterildi. Irkçılığın yaygın olduğu bir dönemde Afrika kökenli Amerikalı üç kadın NASA'nın ilk başarılı uzay misyonu için gereken matematik hesaplamaları yapıyor. Theodore Melfi'nin yönettiği film gerçek olaylara dayanıyor. Büyük annesi NASA'da bilgisayar programcısı olarak çalışmış olan ve filmin senaryosunu yazan Allison Schroeder filmi eğlenceli ve tarihe kapı aralayan bir çalışma olarak değerlendiriyor. (Film Türkiye'de 24 Şubat'ta vizyona giriyor)

'Bir Ayrılık' adlı filmiyle Oscar ödülü alan senaryo yazarı ve yönetmen Asghar Farhadi bu kez 'Satıcı' filmiyle dönüyor İran'a. Shahab Hosseini ile Taraneh Alidoosti'nin Tahran'da bir karı-kocayı canlandırdığı filmde, Arthur Miller'in 'Satıcının Ölümü' adlı oyununu sahnelemeye çalışırken yaşadıkları evlilik sorunlarını ele alıyor.

Yıkılmak üzere olan evlerini terk etmek zorunda kalan çift, esrarengiz bir saldırı sonrasında ortaya çıkan sorunlarıyla baş edemez hale geliyor. The New Yorker dergisinde "Filmin her karesinde sempatimiz bir alevlenip bir sönüyor" deniyor, The Chicago Reader ise "paylaşmaya ya da irdelemeye kalkışmadan olup biteni bir kadının gözüyle" verdiği için Farhadi övüyor. (Türkiye'de film 27 Ocak'ta gösterime girdi)

İkinci Dünya Savaşı temalı bu dram en iyi yabancı film dalında Oscar'a aday gösterilen ikinci film. Martin Zandvliet'in yönettiği bu Danimarka filminde, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Danimarka'ya mayın temizlemek için gönderilen Alman savaş esirlerinin hikayesi anlatılıyor. LA Times gazetesi hikâyede "çok sayıda rahatsız edici ve beklenmedik gelişmeler olduğunu" vurguluyor. Variety dergisi ise "duygusallığa çok açık bir konuda Zandvliet'in senaryo ve yönetmenlikte fazla melodrama başvurmadan güçlü bir eser ortaya çıkardığını" söylüyor.

Ünlü yöntemen Zhang Yimou'nun yönettiği ABD-Çin ortak yapımı bu film eleştirmenlerden farklı tepkiler aldı. Singapur'da yayımlanan Strait Times gazetesi, filmi "Çinli karaktere sahip Hollywood kapitalizmi girişimi" olarak niteliyor. Çinlilerin sahip olduğu bir Hollywood stüdyosunun desteklediği film Çin'de yapılan en pahalı film unvanına sahip.

The Guardian gazetesi ise "hem fütürist hem tarihsel özellikler taşıyan görselleriyle filmin aktığını" ifade ederek uzun panoramik görüntüler ve renk kullanımından dolayı yönetmeni övüyor. Matt Damon'ın İrlandalı bir misyoneri oynadığı filmde Çinlilerin yabancılarla ilişkileri konu ediliyor. South China Morning Post gazetesi ise Zhang'ın "siyasi bir manifesto değil, fantastik bir eğlence amaçladığını" ifade ediyor. (Film 30 Aralık'ta Türkiye'de gösterime girdi)

Peter Chesholm'un yönettiği film iki genç aşığın gezegenler arası macerasını konu ediniyor. Astronot annesinin hamile olduğunu bilmeden sefere çıkması sonucu Mars'ta doğan genç delikanlı internette tanıştığı kız arkadaşını görmek için Dünya'ya gider. Fakat organları kısa sürede işlevini yitirme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Asa Butterfield'in canlandırdığı delikanlı, arkadaşıyla birlikte babasını bulmak için yola koyulur. Butterfield filmin bir tek kategoriye konamayacağını, bilim-kurgu, yolculuk, aşk konularını işlediğini, insan olmayı öğrenen ve nereye ait olduğunu bulmaya çalışan bir delikanlıyı konu alan gençlik filmi olduğunu ifade ediyor. (Film Türkiye'de 17 Mart'ta gösterime giriyor)

Will Arnett ile Michael Cera'nın Batman ve Robin rollerini paylaştığı film, 2014'te yapılan Lego Filmi'nin yan ürünü olarak değerlendiriliyor. Yönetmen Chris McKay, "Batman karakterinin eleştirisi" olarak tanımladığı filmde "bu karakterin ne kadar tuhaf olduğunu" anlatmaya çalıştıklarını söylüyor. "Kalbindeki deliği onarmak için karate öğreniyor ve geceleri yarasa kılığına girerek kötülerle savaşıyor." Fakat Arnett'in Batman'ı ele alışı Lego Filmi'ndeki çalımlı karakterden daha sempatik. (Film 10 Şubat'ta gösterime girecek)