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Yaşam

Yakın zamanda tarih olacak 10 meslek

İlerleyen teknoloji ve farklı ihtiyaçlar bazı mesleklerin azalmasına yok olmasına neden oluyor

21 Temmuz 2014 18:52

Odunculuktan tatil organizatörlüğüne, gazete muhabirliğinden tarla işçilerine kadar pek çok meslek grubunda yakın zamanda tarihe karışacak. İlerleyen teknoloji ve insan ihtiyaçlarının farklılaşmasıyla yeni meslekler ortaya çıkıp revaçta yer alır5ken yılların meslekleri birer birer tarih sayfasından iniyor.

Radikal’de yer alan habere göre, işte yakın zamanda tarihe karışacak 10 meslek:

 

Matkap teknisyeni

Matkap teknisyeni sayısında 2022'ye kadar yüzde 6 düşüş bekleniyor.

 

Oduncu

2022'ye kadar oduncu sayısında yüzde 9 azalma olacak.

 

Postacı

Elektronik posta kullanımının artmasıyla postacıların mesleği tehlike altına girdi. Postacı sayısında 2022'ye kadar yüzde 28 düşüş bekleniyor.

 

Sayaç okuyucu

Elektronik sayaçların kullanımının artmasıyla sayaç okuyucular azaldı.

 

 

Uçuş görevlisi

 

Uçuş görevlilerinde 2022'ye kadar yüzde 7 azalma olacak.

 

Baskıcı

Dijitalleşmeyle beraber baskıcılar da yok olma tehlikesini yaşıyor.

 

Vergi tahsildarı

 Vergi tahsildarlarında ise yüzde 4'lük bir azalma olacak.

 

Tatil organizatörü

Tatil planlarının internet üzerinden yapılmaya başlaması, seyahat acentalarında çalışanlara ihtiyacı azaltıyor.

 

Gazete muhabiri

Online gazetelerin tercih edilmesi gazete muhabirlerini tehdit ediyor.Gazete muhabiri sayısında yüzde 13'lük bir düşüş yaşanması bekleniyor.

 

Tarla işçisi

Tarla işçiliği teknolojinin tehdit ettiği bir diğer meslek.2022'ye kadar tarla işçisi sayısında yüzde 19 azalma olacak.

 

 

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