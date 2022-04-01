Yakın tarihin en kötü ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da halk, Devlet Başkanı'nın evini basmaya çalıştı

T24 Dış Haberler

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da göstericiler, hükümetin giderek derinleşen ekonomik krizi idare ediş biçimi nedeniyle ülkenin devlet başkanı Gotabaya Rajapaska'nın evini basmaya çalıştı.

Devlet Başkanı'nın konutunun önündeki protestoculara polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etmesi sonucunda yaklaşık 50 kişi yaralandı.

Sri Lanka'daki ekonomik kriz nedeniyle ülkedeki birçok kişi yemek yapmak için doğal gaz, ilaç, yakıt ve gıda ürünleri bulmakta zorlanmaya başladı. Güney Asya ülkesinin hazinesinde ithalat yapacak dövizi kalmamıştı.

Perşembe günü yüzlerce kişi Rajapaska'nın evinin önünde toplanarak kabinenin istifasını talep etti. Paylaşılan videolarda kalabalığın, "Deli, istifa et" diye slogan attığı görüldü. Sri Lanka'nın finans ve tarım bakanları ile başkanı Rajapaska'nın kardeşleri; spor bakanı ise yeğeni.

Protestocular, evin önünde bir askeri minibüsü ve polis arabasını da ateşe verdi.

Olayların ardından adada gece boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve 45 kişi gözaltına alındı. Eylem sırasında yaralanan ve hastaneye kaldırılan 50 kişi arasında gazetecilerin de olduğu belirtildi.

AFP'te konuşan resmi kaynaklar protesto sırasında Rajapaska'nın evinde olmadığını söyledi.