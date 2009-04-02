Yakın gözlükleri rafa kalkıyor

Tıp dünyası son 20 yılın en önemli buluşunu konuşuyor. Dr. Sinan Göker’in de aralarında olduğu bir grup bilim insanı “Intra-Stromal Presbiyopi” tedavisiyle, yaşa bağlı görme kusurunu tedavi eden bir yöntem geliştirdi.



Uluslararası Oftalmoloji dünyasının yıllardır üzerinde çalıştığı ve son 20 yılın en önemli buluşu saydığı, 40 yaş sonrasında ortaya çıkan yaşa bağlı yakını görme kusuru (presbiyopi) tedavisinde başarı oranı yüksek “Intra-Stromal Presbiyopi“ tedavisi, bir Türk doktorun da yer aldığı ekip tarafından Colombia’da geliştirildi.



Milliyet’in haberine göre, uzun yıllardır üzerinde çalışılan bu yöntem, dünyada ilk kez İstanbul Cerrahi Hastanesi Göz Bölüm Başkanı Op. Dr. Sinan Göker ile Lasik yöntemini miyop, astigmat ve hipermetrop amaçlı geliştiren doktorlardan Bogatalı ünlü göz doktoru Dr. Luis Ruiz tarafından bulundu. Dr. Sinan Göker, 1997 yılında da Dr. Ruiz’den göz ameliyatlarında ikinci bir yöntem olarak kullanılan Lasik tekniğini öğrenmiş ve Türkiye’de ilk kez uygulamıştı.



Yaklaşık olarak altı aydır Dr. Luis Ruiz ve Op. Dr. Sinan Göker tarafından ABD’de 300 hasta üzerinde uygulanan “Intra-Stromal Presbiyopi Tedavisi” sonrası yapılan takiplerde hiçbir gerileme görülmedi, enfeksiyona rastlanmadı.



Bu yöntemin diğer yöntemlerden farkı nedir?



Dünyada başarı oranı yüksek olan yaşa bağlı yakını görme kusuru tedavisi “Intra-Stromal Presbiyopi Tedavisi”ne kadar bulunamamıştı. Çeşitli tedavi yöntemleri geliştirilmiş fakat hiçbiri başarıya ulaşamamıştır. Bu tedaviden bazılarında uzağı net gören sağlam gözün, görüş açısı bozularak miyoplu hale getiriliyor ve hastanın yakını görmesi sağlanıyordu. Bazılarında ise korneanın elektrik akımıyla yakılması gibi bazı yöntemler uygulanıyor ve sonrasında yan etkilerle karşılaşılıyordu.



Intra-Stromal Presbiyopi tedavisi nasıl uygulanıyor?



Bu yöntem dünyada sadece Dr. Sinan Göker tarafından geliştirilmiş olan Femtec Femtosecond cihazı ile yapılıyor. Kornea içine femtosecond lazer uygulanarak yapılan bu tedavi, yaklaşık 15 saniye sürüyor. Hasta tedavi sürecinden yarım saat sonra da taburcu olabiliyor. Diğer uygulanan yöntemlerin aksine, korneada kesi, flap kaldırma ya da tıraşlama gibi müdahaleler yapılmadığı için hasta ağrı ya da enfeksiyon gibi yan etkilerle karşılaşmıyor.



Intra-Stromal Presbiyopi tedavisi kimlere uygulanıyor?



Bu yöntem tüm presbiyopi hastalarının yanı sıra miyop, astigmat ve hipermetrop tedavisi için de uygulanmaktadır. Bu yöntem daha önce katarakt tedavisi olmuş ya da lazer ameliyatı geçirmiş hastalara da uygulanabilmektedir.



Presbiyopi nedir, bulgu ve belirtileri nelerdir?



Presbiyopi, 40 yaş sonrasında ortaya çıkan yaşa bağlı gelişen yakını görme sorunudur. Kişi elindekini okuma mesafesi olan 35-40 cm daha uzakta tutma ihtiyacı duyar. Bulanık görmenin yanında okurken baş ağrısı, göz ağrısı, yorgunluk ve uyku hali olur.



Presbiyopi’nin sebepleri nelerdir?



Bildiğimiz miyop, astigmat ve hipermetroptan farklıdır. Gözümüzün içindeki merceğin (lensin) şekil değiştirerek yakındaki cisimleri net görme yeteneği vardır. Gözü bir fotoğraf makinesi gibi düşünün, tek bir objeyi uzak veya yakında netleştirmek için makinenin objektifle ileri-geri ayar yaparak net görmeyi sağlamamız gibi, lensimizin yeri sabit olduğu için şekli değişerek net görmemizi sağlayacaktır.



Çevresindeki “silien cisim” denilen bölgedeki kaslar kasılıp gevşeyerek lensin şeklini değiştirir. Bu olaya akomodasyon denir. Yaş ilerledikçe bu yetenek azalır. Lensin elastikiyeti, “silien cisim” kaslarının kasılabilme yeteneği azalır, 60 yaş civarında yok olur. Prespiyopi’ye, yaşa bağlı fizyolojik bir değişim diyebiliriz.

