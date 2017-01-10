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Bilim / Teknoloji

Yakın galaksilerde 'gizlenen' iki süper kütleli kara delik keşfedildi

Bilim insanları, yakın galaksilerde toz ve gaz bulutları arkasında 'gizlenen' iki süper kütleli kara delik keşfetti

10 Ocak 2017 21:39

Bilim insanları, yakın galaksilerde "gizlenen" iki süper kütleli kara delik keşfettiklerini açıkladı. ScienceAlert sitesinde yer alan habere göre, toz ve gaz bulutlarının arkasında kaldıkları için daha önce fark edilmeyen süper kütleli kara deliklerden biri NGC 1448, diğeri IC 3639 galaksisinde bulunuyor.

 

Yatağın altında saklanan canavar gibi

 

Her iki kara deliğin de ABD Uzay ve Havacılık Dairesinin (NASA) NuSTAR X-ışını teleskobuyla gözlendiği kaydedildi. NGC 1448'deki süper kütleli kara deliğin, galaksinin merkezinde yer aldığı ve Dünya'ya 38 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu ifade edildi. Bu galaksideki kara deliği keşfeden araştırma ekibinde yer alan Durham Üniversitesinden Ady Annuar, süper kütleli kara deliği "yatağın altında saklanan bir canavara" benzetti.

 

Dünya'ya 170 milyon ışık yılı uzaklıkta

 

Southampton Üniversitesinden Peter Boorman liderliğinde yapılan araştırmayla keşfedilen diğer kara deliğin bulunduğu IC 3639 galaksisinin, Dünya'ya 170 milyon ışık yılı uzaklıkta olduğu bildirildi. Kara deliklerin en büyükleri olan süper kütlelilerin, hemen hemen tüm galaksilerin merkezinde bulunduğu varsayılıyor.

 

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