Yakın Doğu Üniversitesi yarı finalde (PTT Kadınlar Türkiye Kupası)

Yakın Doğu Üniversitesi - Abdullah Gül Üniversitesi: 88 - 53

Mehmet Ali DİNLER/MARDİN, (DHA)

SALON: Artuklu Kapalı Spor

HAKEMLER:

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Bahar Çağlar 12, Kayla McBride 17, Courtney Vandersloot 8, Elin Eldebrink 11, Kuanitra Hollingsworth 4, Jantel Lavender 13, Cansu Köksal 18, Olcay Çakır Turgut 3, Gökçe Doğan 2, Adife Sütçü

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ: Melis Gülcan 33 9, Maja Miljkovic 17, Gabriela Marginean 13, Gizem Sezer, Ezgi Manlacı 5, İlknur Yıldızhan 3, Cansu Aslan 6, Dila Aşkın, Halime Vural, Janset Büşra Sayım

1\'İNCİ PERİYOT: 21 - 6

DEVRE: 39-25

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 58 - 43

Mardin\'de başlayan PTT Kadınlar Türkiye Kupası ilk karşılaşmasında Yakın Doğu Üniversitesi, rakibi Abdullah Gül Üniversitesi\'ni 88-53 mağlup etti.

Kadın Basketbol Ligi\'nde ilk devreyi, ilk 8 içerisinde tamamlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Fenerbahçe, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Botaş, Çukurova Basketbol, Beşiktaş, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Abdullah Gül Üniversitesi, PTT Kadınlar Türkiye Kupası maçları bugün saat 15.30\'da Yakın Doğu Üniversitesi, rakibi Abdullah Gül Üniversitesi karşılaşmasıyla başladı.

Artuklu Yeni spor Salonu\'nda bugün saat 15.30\'da başlayan maç öncesi Mardin Büyükşehir Belediyesi Mazruma ekibinin davul gösterisi, salonda bulunan izleyici ve sporculardan büyük ilgi gördü. Gösteri sonrası salona gelen her iki takımın kadın basketçileri, Kurtuluş Savaşı sırasında gösterdiği mücadeleden dolayı milli kahraman ilan edilen Kastamonulu Şerife Bacı\'ya atfen, \"Şerife bacılar her daim bu topraklarda var olacaklar\" yazı ve \"Afrin-zeytindalı\" hashtagı ile çıkarak, Afrin\'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı\'na katılan askerlere destek verdi.

Saat 15.30\'da Artuklu Yeni Spor Salonu daha çok öğrencilerin doldurduğu görülürken, Mardin Büyükşehir Belediyesi Mazruma ekibinin davul gösterisi, salonda bulunan izleyicilerden büyük alkış aldı. Mardin Valisi Mustafa Yaman\'ın da ilk 5 dakikasını izlediği karşılaşmada, Yakın Doğu Üniversitesi kadın basket takımı, Abdullah Gül Üniversitesi kadın basket takımını 88-53 yenmeyi başardı.

Bugününün ikinci maçında ise Botaş-Çukurova kadın basketbol takımları arasında saat 18.00\'da oynanacak. Yarın da saat 15.30\'da Hatay Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş ve saat 18.00\'da da Mersin Büyükşehir Belediyesi-Fenerbahçe kadın basketbol takımları karşı karşı karşıya gelecek.

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