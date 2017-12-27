T24 LogoT24 Logo
Spor

Yakın Doğu Üniversitesi- Fenerbahçe: 75-59

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA) SALON: Karataş Şahinbey HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan (xxx),  İbrahim Altıntaş (xxx), Sinem Tetik (xxx) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Olcay (xx) 2, Cansu (xx) 7,Bahar (xx) 10, Holingsvorth (xx) 6, Lavender (xx) 14, Gruda (xx)2, Mc

27 Aralık 2017 23:01

Eyyüp BURUN / GAZİANTEP, (DHA)
SALON: Karataş Şahinbey
HAKEMLER: Tunçtan Durmuşcan (xxx),  İbrahim Altıntaş (xxx), Sinem Tetik (xxx)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Olcay (xx) 2, Cansu (xx) 7,Bahar (xx) 10, Holingsvorth (xx) 6, Lavender (xx) 14, Gruda (xx)2, Mc Bride (xx) 21, Vandersloot (xxx) 11
FENERBAHÇE: Pelin (xx) 8, Ayşe (xx) 5, Birsel (xx) 11, Vaughn (xx) 8, Pulm (xx) 5, Verameyanka(xx )9, Dabovic (xx) 5

1\'İNCİ PERİYOT: 13-12
İLK YARI: 39-31
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 59-41

Gaziantep’te oynanan 25’inci Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası final müsabakasında Yakın Doğu Üniversitesi rakibi Fenerbahçe’yi 75-59 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk periyodunda her iki takım da istekli bir oyun ortaya koydu. Yakın Doğu Üniversitesi’nde Vandersloot bulduğu sayılarla takımını öne geçirirken, Fenerbahçe de Vaughn oyuna denge getirdi. Karşılaşmanın ilk periyotu 13-12 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğüyle tamamlandı.
2\'nci periyotta Fenerbahçe  Birsel ve Pelin’in bulduğu sayılarla öne geçti. Yakın Doğu Üniversitesi’nde ise, aradaki farkı kapatarak Mc Bride ve Bahar’ın sayıları ile öne geçti. Devre 39-31 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğüyle tamamlandı.
Karşılaşmanın 3\'üncü periyodunda Yakın Doğu Üniversitesi oyunun kontrolünü elinden bırakmayarak aradaki farkı açmaya devam etti. Vandersloot ve Mc Bride’nin etkili oyunuyla farkı 18 sayıya kadar çıkaran Yakın Doğu Üniversitesi bu periyotu 59-41 önde tamamladı.
Karşılaşmanın son periyodunda Yakın Doğu Üniversitesi Mc Bride’in ardı ardına bulduğu sayılarla farkı açmaya devam etti. Fenerbahçe’de Pelin ve Birsel farkı kapatmaya çalışsa da karşılaşma 75-59 Yakın Doğu Üniversitesi’nin üstünlüğüyle tamamlandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Eyyüp BURUNGAZİANTEP DHA SALON KarataşTunçtan DurmuşcanAltıntaşSinem TetikDOĞUOlcayCansuHolingsvorthLavenderGrudaMc BrideVanderslootPelinAyşeBirselVaughnPulmVerameyankaxxDabovicPERİYOTYARIKadınlar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24