Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa Ligi'nde son 4'e kaldı!

Bourges Basket - Yakın Doğu Üniversitesi: 66-85

İSTANBUL, (DHA)

Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi deplasmanda Fransa\'nın Bourges Basket takımını 85-66 yenerek seride 2-0 öne geçti ve adını son 4\'e yazdırdı.

Palais des Sports du Prado\'da oynanan müsabakaya etkili başlayan temsilcimiz, ilk periyotta rakip potaya 24 sayı gönderirken kendi potasında ise yalnızca 6 sayı gördü. İkinci periyotta da üstünlüğü elden bırakmayan Yakın Doğu Üniversitesi, devreye 19 sayı farkla önde girdi: 24-43. Üçüncü periyotta farkı açmayı sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi, final periyoduna 61-41 önde girerken, son periyotta da üstünlüğü rakibine kaptırmadı ve parkeden 85-66\'lık galibiyetle ayrıldı.

Mücadelenin en skorer ismi attığı 20 sayıyla temsilcimiz Yakın Doğu Üniversitesi\'nden Kayla McBride oldu.