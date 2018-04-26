Yakın Doğu Üniversitesi - Galatasaray: 90-53

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Caferağa

HAKEMLER: Murat Ciner, Sinem Tetik, Dorukhan Kalyoncu

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Olcay Çakır Turgut 8, Vandersloot 13, McBride 14, Lavender 19, Holingsvorth 9, Bahar Çağlar 4, Cansu Köksal 9, Gökçe Doğan, Gruda 14

GALATASARAY: Epoupa 13, Işıl Alben 6, Tuğba Taşçı, Dubljevic 8, Petronyte 22, Gizem Başaran, İrem Naz Topuz 2, Merve Uygül, Davis 2, Özge Kavurmacıoğlu

1\'İNCİ PERİYOT: 23-9

İLK YARI: 40-33

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 68-42

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi kendi sahasında Galatasaray\'ı 90-53 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci karşılaşma, 28 Nisan Cumartesi günü saat 16.00\'da sarı kırmızılı takımın sahası Ahmet Cömert Spor Salonu\'nda oynanacak.

Öte yandan günün bir diğer çeyrek final mücadelesinde Çukurova Basketbol deplasmanda BOTAŞ\'ı 67-61 yenerek seride durumu 1-0\'a getirdi.