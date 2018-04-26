T24 LogoT24 Logo
Spor

Yakın Doğu Üniversitesi - Galatasaray: 90-53

İSTANBUL,(DHA) SALON: Caferağa HAKEMLER: Murat Ciner, Sinem Tetik, Dorukhan Kalyoncu YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Olcay Çakır Turgut 8, Vandersloot 13, McBride 14, Lavender 19, Holingsvorth 9, Bahar Çağlar 4, Cansu Köksal 9, Gökçe Doğan, Gruda 14 GALATASARAY

26 Nisan 2018 00:07

İSTANBUL,(DHA)

SALON: Caferağa
HAKEMLER: Murat Ciner, Sinem Tetik, Dorukhan Kalyoncu
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Olcay Çakır Turgut 8, Vandersloot 13, McBride 14, Lavender 19, Holingsvorth 9, Bahar Çağlar 4, Cansu Köksal 9, Gökçe Doğan, Gruda 14
GALATASARAY: Epoupa 13, Işıl Alben 6, Tuğba Taşçı, Dubljevic 8, Petronyte 22, Gizem Başaran, İrem Naz Topuz 2, Merve Uygül, Davis 2, Özge Kavurmacıoğlu
1\'İNCİ PERİYOT: 23-9
İLK YARI: 40-33
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 68-42

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi kendi sahasında Galatasaray\'ı 90-53 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği eşleşmede ikinci karşılaşma, 28 Nisan Cumartesi günü saat 16.00\'da sarı kırmızılı takımın sahası Ahmet Cömert Spor Salonu\'nda oynanacak.
Öte yandan günün bir diğer çeyrek final mücadelesinde Çukurova Basketbol deplasmanda BOTAŞ\'ı 67-61 yenerek seride durumu 1-0\'a getirdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Caferağa HAKEMLER Murat Ciner Sinem Tetik Dorukhan Kalyoncu YAKIN DOĞUOlcayTurgutVanderslootMcBrideLavenderHolingsvorthBaharCansu KöksalGökçe Doğan GrudaEpoupaIşıl AlbenTuğba Taşçı DubljevicPetronyteGizem Başaran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24