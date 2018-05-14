Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe: 76-83

İSTANBUL,(DHA)
SALON: Caferağa
HAKEMLER: İsmail Aydın, Tunçtan Durmuşcan, Sinem Tetik
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Eldebrink 11, Olcay Çakır Turgut 9, McBride13, Lavender 14, Holingsvorth 10, Bahar Çağlar 9, Cansu Köksal, Gruda 10
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen 10, Tuğçe Canıtez 7, Sottana 5, Verameyenka 9, Vaughn 17, Ayşe Cora 9, Esra Ural Topuz 4, Plum 17, Melisa Korkmaz, Pelin Derya Bilgiç 5
1\'İNCİ PERİYOT: 23-26
İLK YARI: 45-53
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 57-67
Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ilk maçında Fenerbahçe deplasmanda Yakın Doğu Üniversitesi\'ni 83-76 yenerek seride 1-0 öne geçti. Üç galibiyete ulaşacak ekibin şampiyon olacağı eşleşmede serinin ikinci maçı, 16 Mayıs Çarşamba günü Caferağa Spor Salonu\'nda oynanacak.