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Spor

Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe: 72-61

İSTANBUL, (DHA) SALON: Caferağa HAKEMLER: Jasmina Juras, Gentian Cici, Alexandru Olaru YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Eldebrink 6, Vandersloot 13, McBride 17, Lavender 12, Wauters 12, Olcay Çakır Turgut 10, Bahar Çağlar 2 FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen,

29 Kasım 2017 23:40

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Caferağa
HAKEMLER: Jasmina Juras, Gentian Cici, Alexandru Olaru
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Eldebrink 6, Vandersloot 13, McBride 17, Lavender 12, Wauters 12, Olcay Çakır Turgut 10, Bahar Çağlar 2
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora 15, Dabovic 11, Verameyenka 6, Vaughn 12, Pelin Derya Bilgiç 2, Plum, Tuğçe Canıtez 2, Tilbe Şenyürek, Powers 13
1\'İNCİ PERİYOT: 18-19
İLK YARI: 36-34
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-44

Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6\'ncı hafta mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Fenerbahçe\'yi 72-61 mağlup etti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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