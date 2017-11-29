Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe: 72-61

İSTANBUL, (DHA)
SALON: Caferağa
HAKEMLER: Jasmina Juras, Gentian Cici, Alexandru Olaru
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Eldebrink 6, Vandersloot 13, McBride 17, Lavender 12, Wauters 12, Olcay Çakır Turgut 10, Bahar Çağlar 2
FENERBAHÇE: Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora 15, Dabovic 11, Verameyenka 6, Vaughn 12, Pelin Derya Bilgiç 2, Plum, Tuğçe Canıtez 2, Tilbe Şenyürek, Powers 13
1\'İNCİ PERİYOT: 18-19
İLK YARI: 36-34
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-44
Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu 6\'ncı hafta mücadelesinde Yakın Doğu Üniversitesi, sahasında Fenerbahçe\'yi 72-61 mağlup etti.