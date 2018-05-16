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Spor

Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe: 68-61

SALON: Caferağa HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, İbrahim Altıntaş, Musa Kazım Çetin YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 15, McBride 9, Bahar Çağlar 4, Lavender 8, Holingsvorth 14, Cansu Köksal, Olcay Çakır Turgut 10, Gruda 8 FENERBAHÇE: Plum 13, Birsel Vardar

16 Mayıs 2018 23:18

SALON: Caferağa
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, İbrahim Altıntaş, Musa Kazım Çetin
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 15, McBride 9, Bahar Çağlar 4, Lavender 8, Holingsvorth 14, Cansu Köksal, Olcay Çakır Turgut 10, Gruda 8
FENERBAHÇE: Plum 13, Birsel Vardarlı Demirmen 6, Tuğçe Canıtez 7, Verameyenka 9, Vaughn 8, Ayşe Cora 8, Esra Ural Topuz, Dabovic 5, Pelin Derya Bilgiç 5
1\'İNCİ PERİYOT: 23-15
İLK YARI: 33-32
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 54-45

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinin ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi kendi sahasında Fenerbahçe\'yi 68-61 mağlup etti ve seride durumu 1-1\'e getirdi.
3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmede serinin üçüncü maçı, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00\'de Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu\'nda oynanacak.

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