Yakın Doğu Üniversitesi - Fenerbahçe: 68-61

SALON: Caferağa

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, İbrahim Altıntaş, Musa Kazım Çetin

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 15, McBride 9, Bahar Çağlar 4, Lavender 8, Holingsvorth 14, Cansu Köksal, Olcay Çakır Turgut 10, Gruda 8

FENERBAHÇE: Plum 13, Birsel Vardarlı Demirmen 6, Tuğçe Canıtez 7, Verameyenka 9, Vaughn 8, Ayşe Cora 8, Esra Ural Topuz, Dabovic 5, Pelin Derya Bilgiç 5

1\'İNCİ PERİYOT: 23-15

İLK YARI: 33-32

3\'ÜNCÜ PERİYOT: 54-45

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off finalinin ikinci maçında Yakın Doğu Üniversitesi kendi sahasında Fenerbahçe\'yi 68-61 mağlup etti ve seride durumu 1-1\'e getirdi.

3 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı eşleşmede serinin üçüncü maçı, 19 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00\'de Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu\'nda oynanacak.