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Spor

Yakın Doğu Üniversitesi - Bourges Basket: 83-67

İSTANBUL, (DHA) SALON: Caferağa HAKEMLER: Marko Vuckovic (Slovenya), Andrada Csender (Romanya), Gellert Kapitany (Macaristan) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 17, Eldebrink 7, McBride 23, Lavender 14, Gruda 14, Olcay Çakır Turgut 2, Holingsworth 4, B

01 Mart 2018 01:43

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Caferağa
HAKEMLER: Marko Vuckovic (Slovenya), Andrada Csender (Romanya), Gellert Kapitany (Macaristan)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ: Vandersloot 17, Eldebrink 7, McBride 23, Lavender 14, Gruda 14, Olcay Çakır Turgut 2, Holingsworth 4, Bahar Çağlar 2
BOURGES BASKET: Johannes, Palau 6, Ayayi 20, Tchatchouang 4, Godin 4, Chartereau 15, Michel 4, Hamblin 3, Sharp 11
1\'İNCİ PERİYOT: 18-16
İLK YARI: 38-37
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 64-50

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Fransa temsilcisi Bourges Basket\'i 83-67 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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