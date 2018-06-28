Yakın Doğu İlkokulu 24 ders kitabını eğitime kazandırdı

LEFKOŞA, (DHA)- YAKIN Doğu İlkokulu’nun çalışmaları sonucu örgün eğitime kazandırdığı ve Yakın Doğu Üniversitesi Yayınları tarafından basılan 24 ders kitabıyla ilgili YDÜ İletişim Fakültesi Turuncu Salon\'da basın toplantısı düzenlendi.

Yakın Doğu İlkokulu öğretmenleri tarafından hazırlanarak örgün eğitime kazandırılan 24 ders kitabı ile ilgili bilgilerin aktarıldığı toplantıda, 2018-2019 Eğitim Öğretim yılından itibaren 4. ve 5. sınıfların ders müfredatına “Robotik Kodlama” dersinin eklendiği de açıklandı.

Toplantıda ilk sözü alan Yakın Doğu İlkokulu Müdürü Hasan Yükselen, hazırladıkları kitapların öğrencilere, velilere ve genç öğretmenlere büyük yarar sağlayacağını söyledi.

“YENİ KİTAPLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Öğrencilerin hiçbir ek ders almaya ihtiyaç duymadan yetiştirildiğini ifade eden Yükselen, devlet okullarındaki ders programına ilaveten 5 ders İngilizce, 3 ders bilgisayar ve bilgisayar destekli eğitim ile İngilizce Fen ve Matematik dersleri verdiklerini belirtti. Sınıflarda internet ve projeksiyonlardan yararlanarak ders verildiğini dile getiren Hasan Yükselen, Robotik Kodlama dersinin 4. ve 5. Sınıfların müfredatına konulacağını ifade etti.

Hasan Yükselen “Bu kitaplar sayesinde öğrencilerimiz teksirden kurtulacaklardır. Bol soru çözecekler, yaptıkları hataları da görme imkanı bulacaklardır. Konu anlatımlı, örnek sorulu ve araştırmalı kitaplarımız çocuğuna yardımcı olmak isteyen velilere de büyük destek olacaktır” dedi.

Yükselen konuşmasının sonunda yeni kitapların yazımlarının devam ettiğini belirterek kitap yazımında emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

“ÇAĞIMIZIN İHTİYACI OLAN BİLGİLER KULLANILDI”

Müdür Muavini Mehmet Süleymanoğlu, ilkokul müfredatına yönelik ihtiyaç duyulan kitapların büyük bir özveri, emek ve titizlikle hazırlandığını söyledi.

Süleymanoğlu, “Kitaplar çağımızın ihtiyacı olan bilgi ve metotlar kullanılarak hazırlandı. Kitapların milli eğitimde okuyan tüm ülkemizin çocuklarına hizmet olarak ulaşmasını hedefliyoruz. Bizim okulumuzda Milli Eğitimin öngördüğü müfredatta belirtilen temel derslerin ötesinde çağın ihtiyacı olan dersler veriliyor. Çocukların evde de faydalanabileceği bilgisayar kullanımı ve yazılım konusunda ihtiyaç duyulan kitapları hazırlıyoruz” diye konuştu.

“Robotik Kodlama” dersinin 2018-2019 eğitim öğretim yılında 4. ve 5. sınıflara temel ders olarak konulduğunu vurgulayan Süleymanoğlu, Robotik Kodlamanın ne olduğunu konusunda basın mensuplarına bilgi verdi ve şunları söyledi:

“Çocuklar lego parçalarını birleştirip onlara küçük motorlar koyarak ve yazılımlar yükleyerek kullanıyorlar. Örneğin uzaktan kontrol ile kırmızı ışıkta durabilen arabalar yapıp oyun oynuyorlar. Bu basit yazılımlar bugün yazılım alanında dev şirketlerin çalışmalarının ve projelerinin temelini oluşturuyor” dedi.

“BÜTÜN DERS KİTAPLARIYLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Müdür Yardımcısı İzzet Yılmaz, hazırlanan kitaplarda hangi metodolojilerin kullanıldığını anlatarak kitapların hazırlanmasına katkı sağlayan öğretmenlere teşekkür etti. Ders müfredatları ve konular ile ilgili çalışmalar yaparak kitaplar hazırladıklarını belirterek sözlerine başlayan İzzet Yılmaz, 24 tane kitabı örgün eğitime kazandırdıklarını söyledi. Okul öncesinden başlayarak 5. sınıfa kadar tüm kitaplarla ilgili çalışmalar başlattıklarını dile getiren Yılmaz, önümüzdeki eğitim öğretim yılında bütün sınıflarda gerekli olan ders kitaplarını bitirmeyi hedeflediklerini belirtti.

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