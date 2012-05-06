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Yaşam

Yakın arkadaşların arasına seks giriyor!

ABD’de bulunan Wisconsin-Eau Claire Üniversitesi’nde 400 yetişkin üzerinde yapılan ve arkadaşlıkta cinselliğin izleri arandı

06 Mayıs 2012 20:40

Yakın kız ve erkek arkadaşları olanlar ABD’de yapılan araştırmanın sonuçlarıyla ilişkilerini bir kez daha gözden geçirdi. Çalışmada karşı cinsle kurulan arkadaşlığa seks karıştığı belirlendi.

ABD’de bulunan Wisconsin-Eau Claire Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmaya göre karşı cinsten yakın arkadaşı olanlar bu kişileri çekici buluyor. Bu durumdan en çok rahatsız olanlarsa tarafların kız ve erkek arkadaşları.
 
400 yetişkin üzerinde yapılan ve arkadaşlıkta cinselliğin izlerini süren araştırmada çok yakın arkadaş olduktan sonra karşısındaki kişiye ilgi duymaya başlayan ve bunu arkadaşına söyleyen tarafın erkek olduğu ortaya çıktı.
 
18-52 yaşları arasındaki deneklerin karşı cinsten en yakın arkadaşlarıyla ilgili verdiği cevaplar üzerinden varılan sonuçlara göre erkekler arkadaşlarına ilgi duyduklarını kadınlardan daha çabuk itiraf ediyor.

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