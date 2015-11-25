Yakılıp yağmalanan Gül Kitabevi'nin yardım kampanyasına izin verilmedi!

Kırşehir'de "PKK protestosu" sırasında onlarca saldırgan tarafından yağmalanan ve ateşe verilen Gül Kitabevi'nin, zararını karşılayabilmek için yapmayı düşündüğü bağış ve yardım kampanyasına valilik tarafından izin verilmedi.

Radikal’den İsmail Saymaz’ın haberine göre, Gül Kitabevi'nin sahibi Haydar Baran, 8 Eylül'deki saldırıdan sonra Kırşehir Valiliği'ne başvurarak, zararının karşılanması için bankada hesap açtırmak suretiyle yardım toplamak için izin istedi. Ancak valilik bu talebi reddetti. İl Dernekler Müdürü Cemalettin Duran tarafından 16 Ekim'de verilen yanıtta, red işlemine 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'nun dokuzuncu maddesi gerekçe gösterildi. Bu maddede şöyle deniliyor:

"İzin vermeye yetkili makamlarca başvuru üzerine işin önemi, yardım toplama faaliyetine girişeceklerin yeterlilikleri, yapılacak hizmetin amaca ve kamu yararına uygunluğu, yardım toplama faaliyetinin başarıya ulaşıp ulaşmayacağı ve gerekli görülen diğer konular üzerinde inceleme yapılır ve sonucu en geç iki ay içinde başvuranlara yanıt verilir."