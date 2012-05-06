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Yaşam

Yakılarak öldürülen kadının kimliği silikonundan belirlendi

Adana'da iki ay önce yakılmış halde cesetleri bulunan bir kadının kadının kimliği göğsündeki silikonun seri numarası sayesinde tespit edildi.

06 Mayıs 2012 09:02

Adana'da 3 Mart'ta yakılmış halde cesetleri bulunan bir kadının kadının kimliği göğsündeki silikonun seri numarası sayesinde tespit edildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ceyhan ilçesine bağlı Kızıldere köyü yakınlarında yakılmış halde cesetleri bulunan 2 kadının kimliği belirlendi.

Ceyhan ilçesine bağlı Kızıldere köyü Nur Tepe mevkisinde, 3 Mart 2012'de hayvanlarını otlatan bir çoban, kayalıkların arasında yakılmış halde 2 ceset görerek, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 2 kadına ait olduğu belirlenen cesetleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Kadınların kimliklerini belirleyebilmek amacıyla özel bir ekip oluşturan güvenlik güçleri, yaklaşık 100 kayıp kadının profilini çıkararak araştırma yaptı.

Bu arada Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda cesetlerden birinin göğsüne silikon takıldığı belirlendi. Silikonun üzerindeki seri numarasından yola çıkarak soruşturmayı sürdüren güvenlik güçleri, yanmış halde bulunan cesetlerden birinin Gülcan Ünlütaşkıran'a ait olduğunu belirledi.

Diğer cesedin ise yapılan DNA testi sonucunda, Bilgi Gürsoy Can'a ait olduğu tespit edildi.

İki kadının da kayıp olarak arandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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