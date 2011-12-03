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Yakasına yapıştı

“Yahşi Cazibe”nin Kemal’i Hakan Yılmaz’ın Beyoğlu turu tatsız bitti. Yanına gelen bir kadın para vermesi için yakasına yapıştı.

03 Aralık 2011 02:00




T24- “Yahşi Cazibe”nin Kemal’i Hakan Yılmaz, para için yakasına yapışan bir kadından güçlükle kurtuldu. 




Hürriyet'in haberine göre Hakan Yılmaz, kıız arkadaşı, dizideki rol arkadaşı Aslıhan Gürbüz ve sevgilisi Kerem Kupacı ile Asmalımescit’e gitti. Yılmaz, yanına gelip para isteyen kadına “Para vermem ama istersen pide yaptırabilirim” dedi. İkramı kabul eden kadın, ünlü oyuncunun karşısına geçip göbek attı..


Fakat Yılmaz’ın yolu, mekan çıkışı yine aynı kadın tarafından kesildi. Yakasına sarılıp “Para ver. Para almadan seni bırakmam” diye çığlık atan kadını güvenlik görevlileri güçlükle zaptetti. Kadın daha sonra Yılmaz’ın kız arkadaşının bulunduğu gruba da saldırdı.  

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