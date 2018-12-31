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Yakalanmasalardı yılbaşında satacaklardı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'a yılbaşı gecesi satmak için uyuşturucu getiren 1'i adın 4 şüpheli, konakladıkları otelde yakalandı

31 Aralık 2018 18:11

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'a yılbaşı gecesi satmak için uyuşturucu getiren 1\'i adın 4 şüpheli, konakladıkları otelde yakalandı.
Samsun Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun\'a uyuşturucu madde getirdikleri istihbaratını aldıkları 4 şüpheliyi takibe aldı. 1\'i kadın 4 şüphelinin Atakum\'da otel odasında yerleştikleri tespit edildi. Bunun üzerine Narkotik polisi, otele operasyon düzenledi. Yavuz E., Murat U., Fatih K. ve sevgilisi Zeynep Y. isimli uyuşturucu tacirlerini yakalandı. Otel odasında yapılan aramada 9 bin 142 ecstasy hap, 950 gram skank maddesi ve 0.50 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuları yılbaşı gecesinde satışa sunacakları belirlenen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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