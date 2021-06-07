Yakalandığı yumurtalık kanserine karşı farkındalık oluşturmak için Ukrayna'dan Galler'e yürüdü

Ukrayna'nın Kiev şehrinden üç yıl önce yola çıkan Ursula Martin, yumurtalık kanseri hakkında farkındalık oluşturmak için başlattığı yürüyüşü Galler'de tamamladı.

BBC'de yer alan habere göre, 10 yıl önce yumurtalık kanseri teşhisi konulan Ursula Martin, yaklaşık üç yıl boyunca farkındalık oluşturmak için yürüdü. Kiev'den yola çıkan Martin, 80467.20 kilometrelik yürüyüşü Galler'de tamamladı.

Yürüyüşü sırasında Koronavirüs salgınının ortaya çıkması nedeniyle ülkelerin karantina uygulamalarıyla karşı karşıya kalan Martin, arkadaşlarından yardım alarak çeşitli evlerde karantinada kaldı. Martin "Geçen yaz yaklaşık 90 gün ablamın Fransa'nın güneyindeki yazlık evinde kaldım" dedi. Martin, pandemi olmasaydı yürüyüşünü geçen yıl aralık ayında tamamlayabileceğini söyledi.

Galler'e ulaştığı anla ilgili konuşan Martin "Galler'e giriş anım oldukça tanıdık ve normal hissettirdi. Herkesi görmek harikaydı. İlk gece iyi uyuyamadım çünkü adrenalin doluydum. Bir önceki gün çok fazla yürüdüğüm için de ayaklarım ağrıyordu. Sabah uyandığımda ise 'Bugün nereye yürüyeceğim' düşüncesine kapıldım" dedi.