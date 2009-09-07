Yakalanan tecavüz zanlısının karakolda şüpheli intiharı

İstanbul Beykoz'da küçük yaşta kız çocuklarına tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Orhan Leflef (54), götürüldüğü polis merkezinin 3'üncü katından atlayarak öldü.



15 yıldır ailesinden kimseyle görüşmeyen Orhan Leflef'in evinde yapılan aramada yaklaşkı 220 CD amatör çekilmiş çocuk pornosu bulundu. Görüntülerin tecavüz ve tacize uğrayan kız çocuklarına ait olduğu üzerinde duruluyor.

Nasıl yakalandı?

Yaşı küçük kız çocuklarını kaçırarak tecavüz ettiği iddia edilen Orhan Leflef'i, 3 gün boyunca kaçırarak tecavüz ettiği iddia edilen bir kız çocuğunun verdiği ifade yakalattı.

Ailesinin geçtiğimiz hafta kayıp başvurusu yaptığı bir kız çocuğu polis ekiplerince Anadolu Kavağı'ndaki bir parkta yanlız başına otururken bulundu.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Çocuk Büro'ya götürülen kız çocuğunun çelişkili ifadesinden şüphelenen polis ekipleri soruşturmayı derinleştirdi.

Ailesiyle başbaşa kalan küçük kız, önce kaybolduğunu sonra da birisinin kendisini kaçırarak tecavüz ettiğini ve konuşmaması için de tehdit ettiğini söyledi. Küçük kızın verdiği ifade üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Tecavüzleri videoya çekiyordu

Küçük kızın verdiği bilgiler doğrultusunda çalışmalarını başlatan polis, tecavüz zanlısı Orhan Leflef'in evine baskın düzenledi. Ancak evde Orhan Leflef'i bulamayan polisler, içinde çocuk pornosu ve fotoğrafları olan yaklaşık 220 CD buldu.

Bulunan görüntülerin mağdure kızlara ait olduğu şüphesi üzerinde duran polis, çalışmalarını sıkılaştırdı. Verilen eşkal bilgileri doğrultusunda aramalarına devam eden polis, Orhan Leflef'i bir kafede otururken yakaladı.

Orhan Leflef, ifadesi alınmak üzere Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin 3'üncü katında bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Orhan Leflef, burada taciz ve tecavüze uğrayan diğer kız çocukları tarafından da teşhis edildi.

Pencereden atladı

Bir odada elleri kelepçeli olarak ifadesinin alınmasını bekleyen Orhan Leflef, dün saat 18.00 sıralarında polislerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak pencereden atladı.

3'üncü kattan beton zemine çakılan Orhan Leflef'in olay yerinde öldüğü anlaşıldı.Olay Yeri İncelem ekibinin çalışmalarını tamamlaması üzerine Orhan Leflef'in cesedi Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çocuk Şube Müdürlüğü'ne gelen Cumhuriyet Savcısı yaklaşık 1 saat burada kalarak incelemelerde bulundu. Daha sonra Hastaneye giderek incelemelerde bulunan Cumhuriyet Savcısı, adli otopsi için Leflef'in Adli Tıp Morgu'na kaldırılması talimatını verdi.

Öte yandan, yaşamının bir kısmını İsviçre'de geçiren Orhan Leflef'in, birçok küçük kıza taciz ve tecavüz ettiği belirlendi. 15 yıldır ailesiyle görüşmeyen Orhan Leflef'i üvey kız kardeşi güçlükle teşhis etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.