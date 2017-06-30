Yakalanan hırsızla böyle fotoğraf çektirdi!

Antalya, Manavgat'ta yardım paralarını camiden çalan hırsız, sosyal medyada fotoğrafının yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından yakalandı. Vatandaşlardan biri beyzbol sopasıyla poz vererek fotoğraf çektirdi.

Posta gazetesinin haberine göre, Manavgat’taki Kumköy Camisi’ne giren hırsız, yardım için toplanan 1000 TL’yi çalıp kaçtı. İmam Hasan Tekin hırsızın güvenlik kamerasındaki görüntüsünü sosyal medyada yayınladı, yakalanması için halktan yardım istedi.

Halk sokaklarda aradı

Yüzlerce kişi fotoğrafı paylaştı. Halk, hırsızı aramak için sokağa döküldü. Bir vatandaş hırsızı tanıdı, yanına aldığı beyzbol sopasıyla hırsızı etkisiz hale getirip fotoğraf çektirdi, sonra da jandarmaya teslim etti.