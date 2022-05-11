"Yakalanan her iki düzensiz göçmenden biri Afgan"

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, son dönemde gündemden düşmeyen sığınmacılar konusunda sınırdan yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan Afgan düzensiz göçmenlere dikkat çekti.

Yazısında, Göçmen İdaresi Başkanlığı’nın verilerine vurgu yapan Ergin, şu ifadeleri kullandı:

"Son yıllarda özellikle Suriye’den sonra İran sınırında da alınmaya başlanan duvar örme şeklindeki önlemlerle Afgan göçmenlerin kaçak yoldan girişlerinin belli ölçülerde baskılandığını söylemek mümkün. Ancak buna rağmen ülkeye bir şekilde kaçak giriş yapan Afganların yakalanması sürüyor.

Bunu gösterebilmek için yine Bakanlık verilerine başvuralım. Dün güncellenen son tabloda 5 Mayıs tarihi itibarıyla bu yılın başından itibaren yakalanan düzensiz göçmen sayısı 69 bin 128’e yükselmişti. Bu toplamın 33 bin 765’i Afganistan kökenlidir. Oranlarsak yüzde 48.8 ediyor. Yani yakalanan her iki kaçaktan biri Afgan. Ayrıca 11 bin 56 Suriyeli kaçak göçmen yakalanmış bu süre zarfında.

Özetle, düzensiz göçle mücadelede ilerleme olsa da hâlâ kat edilmesi gereken önemli bir mesafe söz konusu."