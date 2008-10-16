Yakalanacağını anlasa kendini patlatacakmış

Canlı bombanın polis kameralarına yansıyan görüntüleri

İstanbul'u çantasındaki iki bombayla kana bulamak isterken polisin operasyonuyla yakalanan canlı bomba Gönül Erdoğan'ın, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki polislere eylemi gerçekleştiremediği için büyük pişmanlık duyduğunu söylediği ve "Yakalanacağımı anlasaydım kendimi de sizi de imha ederdim" dediği öğrenildi.Ardahan nüfusuna kayıtlı Erdoğan, hayat hikayesini anlatırken de lise eğitimi gördüğü yıllarda PKK ile bağlantısının olmadığını belirterek, 1992'de eğitim için gittiği Almanya'da aşık olduğu birisinin etkisiyle terör örgütüne katıldığını belirtti.Burada siyasi eğitim alan Erdoğan 1995'te Kandil Dağı'na gitti. PKK'nın Kadın Kollarının üst düzey yöneticisi olan Erdoğan, Kandil'de çok sayıda canlı bomba yetiştirdi. PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Suriye'deyken bir süre yakın koruması da olan Erdoğan, Öcalan Suriye'den çıkmaya zorlanınca Kandil'e döndü.2008'de ise Erdoğan yeniden İran tarafındaki PJAK kamplarına geçti. Canlı bombaların yakalamasından dolayı kamplarda polisin ajanları olabileceği ihtimali üzerine PJAK Başkan Yardımcısı'nın talimatı ile Erdoğan kanlı bir eylem yapması için Türkiye'ye gönderildi.Erdoğan yakalanmadan 15 gün önce İran sınırından PKK adına mazot kaçakçılığı yapan iki kişi tarafından Türkiye'ye sokulup Van'a getirildi. Van'da Aysel Şen adında sahte kimlikle kalan Erdoğan, yine kaçakçılar aracılığıyla gelen bombayı alarak, bu kez Hatice İnce sahte kimliği ile İstanbul'da Gaziosmanpaşa ve Okmeydanı'ndaki örgüt evlerinde kaldı. Ancak sahte kimlikler ile saklanan Erdoğan polis tarafından adım adım takip edildiğinin farkında değildi.Erdoğan'ın İran'dan Türkiye geçişini, İran istihbarat örgütü SAVAMA MİT'e haber verdi. Erdoğan'ı Van ve İstanbul'a gelinceye kadar MİT elemanları takip etti. Takibini İstanbul'da ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri devraldı.Polis Erdoğan'ı hem gizli kameralarla hem de MOBESE'lerin yardımı ile saniye saniye takip etti. Kamera görüntüleri Erdoğan'ın Eyüp ve Şişli İlçe Emniyet Müdürlükleri, Aksaray Karakolu ve Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nde keşif yaptığını gösterdi. 1986-1988 yılları arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi Teknikerliği bölümünde okuyan Gönül Erdoğan'ın Frankfur'taki Goethe Üniversitesi'nin Fizik Tedavi Bölümü'nde eğitim gördüğü ancak üniversiteyi yarıda bıraktığı öğrenildi.