T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yakalaması kolay balık, balıkçıların yüzünü güldürdü

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’deki Yamula Baraj Gölü’nde avlanması kolay olan ve iyi gelir getirdiği belirtilen gümüş balığı, balıkçıların yüzünü güldürdü

12 Nisan 2018 18:05

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ’deki Yamula Baraj Gölü’nde avlanması kolay olan ve iyi gelir getirdiği belirtilen gümüş balığı, balıkçıların yüzünü güldürdü. Türkiye\'de pek bilinmeyen ve tüketilmeyen balığın Avrupa Birliği üyesi ülkelere ihraç ettiği belirtildi.
Yakalaması kolay olan ve iyi gelir getirdiği belirtilen Gümüş Balığı Yamula Su Ürünleri Kooperatifi ait balıkçıların yüzünü güldürüyor. Kocasinan ilçesi sınırlarındaki Yamula Baraj Gölü’nde 20 Mart\'ta başlayan gümüş balığı sezonu, 20 Mayıs\'ta sona erecek. 2018 yılı için yıllık 400 ton olarak tespiti yapılan ve Yamula Su Ürünleri Kooperatifi\'nce avcılık hakkını ilgili mevzuat kapsamında alan kooperatif üyesi 12 balıkçı, tekneyle avlanmayı sürdürüyor. 
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye\'de pek bilinmeyen ve tüketilmeyen gümüş balığını işleyen firmaların başta Avrupa Birliği üyesi olmak üzere dünyanın değişik ülkelerine ihraç ettiğini ifade etti. Gümüş balığının ülke ekonomisine önemli katkı sağladığını kaydeden yetkililer, “Avcılık faaliyetleri uzman ekiplerce de kontrol ediliyor. Yapılan kontroller sırasında aykırılık tespit edilmesi halinde de söz konusu kişilerin avlanma izinleri iptal edilecektir. Ayrıca avlanma sırasında manyat ve ığrıptan çıkan diğer balık türlerinin ise doğaya geri iade edilmesi gerekmektedir. Su ürünlerinin ve yaşam alanlarının korunması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için herhangi bir olumsuzluk karşısında vatandaşlarımız şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı\'na, Jandarma ve Belediye Zabıta Teşkilatlarına haber verebilir” uyarısında bulundu.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Cafer ZENGİNKAYSERİ DHA KAYSERİdeki Yamula Baraj GölündeTürkiyeBirliğiYakalamasıBalığı Yamula SuKooperatifiKocasinan ilçesiBaraj GölündeMartMayısYamula SuTarımHayvancılık MüdürlüğüAvrupa Birliği

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24