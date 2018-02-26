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Yahyalı'da raftinge ilk adım

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, rafting için sporcu yetiştiriliyor

26 Şubat 2018 19:23

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'nin Yahyalı ilçesinde, rafting için sporcu yetiştiriliyor.
Geçen pazar günü Yahyalı’da rafting seçmeleri yapan Turkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği U19 yaş grubunda 2\'si erkek, 1\'i kadın olmak üzere 3 takım oluşturuldu. Yahyalı Belediyesi Gençlik Merkezi’nde yapılan eğitimde Turkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma ekibinden Dernek Başkanı ve Eğitmen Mehmet Eskitaş, Kayseri Rafting İl Temsilcisi Hamza Aktaş, rafting sporu hakkında bilgiler verildiler. Sonrasında ise öğrencilerine rafting sporunda kullanacakları ekipman tanıtıldı. Teknik bilgilerin ardından uygulamalı bilgiler verildi.
Turkuaz Doğa Sporları Ve Arama Kurtarma Dernek Başkanı ve Eğitmen Eğitmeni Mehmet Eskitaş, rafting sporunu yaparken dikkatin çok önemli olduğunu söyledi. Eskitaş, “Rafting bir ekip sporudur. Ekip arkadaşınız ile koordineli hareket etmeniz gerekir. Bu yüzden de dikkatinizi hiçbir şekilde kaybetmemelisiniz. Rafting sporunda canınızı ekip arkadaşınıza emanet ettiğinizi de unutmayın” diye konuştu.

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